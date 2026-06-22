Cuándo fue la última vez que Lionel Messi erró un penal en un Mundial

La última vez que Messi erró un penal en un Mundial.

Lionel Messi falló el penal en la Selección Argentina vs. Austria por el Mundial 2026. La última vez que el capitán había fallado fue frente a Polonia, por el tercer partido de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Se trata del tercer remate desde los doce pasos que erra el capitán en la máxima cita, ya que también le habían atajado el disparo ante Islandia por la ronda inicial de Rusia 2018.

A los nueve minutos del primer tiempo, una falta sobre Lautaro Martínez dentro del área determinó que el árbitro egipcio sancionara la pena máxima, luego de la intervención del VAR. El remate bajo, cruzado y potente del astro de 38 años se fue demasiado desviado, incluso sin la intervención del arquero europeo.

Video: el penal que erró Messi en Argentina vs. Austria en el Mundial 2026

El penal anterior que erró Messi en un Mundial

El primer penal que falló Messi en un Mundial, ante Islandia en 2018