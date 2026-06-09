Cómo es el campo de serpientes donde entrena Suiza antes del Mundial 2026

El equipo suizo recibió una importante advertencia para evitar hospitlizaciones

De a poco, las selecciones clasificadas al Mundial 2026 van llegando a sus respectivas sedes de entrenamiento y esto permite que surjan algunas curiosidades. Una de ellas se encuentra vinculada con la decisión de que Suiza reparta un mapa para que tanto los jugadores como el cuerpo técnico eviten adentrarse dentro de una zona que está plagada de serpientes.

Hace unas horas, en las redes sociales comenzó a circular una imagen en donde se puede apreciar que el centro de entrenamientos de la selección europea se encuentra dividido en sectores. Hay uno especial para los arqueros, otro para los jugadores de campo, una carpa con gimnasio y un área dedicada de manera exclusiva a toda la delegación para que pueda cambiarse la ropa. Sin embargo, lo llamativo no es eso.

El mapa advierte que el campo de entrenamientos está rodeado de un entorno natural salvaje

Es que los alrededores del Fairmont Del Mar, en San Diego, Estados Unidos, son un entorno natural que se caracteriza por la presencia de serpientes. Es por ello que en el mapa se puede apreciar que hay zonas de color rojo que se encuentran prohibidas para la delegación por el peligro que puede significar transitar en ellas. Además, se decidió instalar un sistema de vigilancia para impedir visitas indeseadas que se transformen en sorpresas.

De acuerdo con lo mencionado por la Federación Suiza de Fútbol, se trata de un sector que dispone de cierta presencia de serpientes venenosas que puede poner en riesgo la vida de cualquier persona. Si bien se cuenta con un protocolo elaborado para evitar cualquier tipo de contratiempo, a los jugadores les está prohibido circular por dicho entorno y se les aconseja que lo hagan en otra parte cuando tengan una jornada libre.

“Queríamos un lugar donde pudiéramos relajarnos, recargar energías, entrenar al máximo de nuestras capacidades y concentrarnos plenamente en nuestras tareas. San Diego nos ofrece exactamente este entorno”, expresó Murat Yakin, entrenador de Suiza, en la previa del debut de su equipo en el Mundial. Uno que buscará clasificarse a los 16avos de final y soñar con la chance de disputar el quinto partido.

Hay que recordar que la mejor participación del conjunto suizo en mundiales es haber alcanzado la instancia de cuartos de final. Un hecho que se repitió en Italia 1934, Francia 1938 y Suiza 1954. En esta última oportunidad, el conjunto local no pudo avanzar a la instancia de la semifinal porque fue eliminado por Austria en un partido que culminó 7-5, que fue etiquetado por la FIFA como uno de los más importantes en la historia de los mundiales.

La agenda del Grupo B en el Mundial 2026

Fecha 1

Viernes 12 de junio: Canadá vs. Bosnia y Herzegovina (Estadio de Toronto) - 16:00 hs (ARG).

Sábado 13 de junio: Qatar vs. Suiza (Estadio de San Francisco Bay Area) - 16:00 hs (ARG).

Fecha 2

Jueves 18 de junio: Suiza vs. Bosnia y Herzegovina (Estadio de Los Ángeles) - 16:00 hs (ARG).

Jueves 18 de junio: Canadá vs. Qatar (Estadio BC Place, Vancouver) - 19:00 hs (ARG).

Fecha 3