Un árbitro argentino dirigirá el debut de un anfitrión en el Mundial 2026: el partido de Facundo Tello

Facundo Tello será el primer árbitro argentino en entrar en acción en el Mundial 2026. Dirigirá un partido de un país anfitrión y marcará un hito para el arbitraje nacional.

El Mundial 2026 comenzará con una presencia destacada del fútbol argentino más allá de los futbolistas. Facundo Tello, de 44 años, fue designado para dirigir el encuentro entre Canadá y Bosnia y Herzegovina por el GrupoB, convirtiéndose en el primer árbitro argentino en entrar en acción en la Copa del Mundo.

La designación tiene un valor especial porque Canadá es uno de los países anfitriones de la Copa del Mundo, por lo que el encuentro contará con una enorme atención mediática y millones de espectadores alrededor del planeta. El árbitro, de gran trayectoria a nivel internacional, estará acompañado por Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade como asistentes, mientras que Hernán Mastrángelo ocupará el rol de VAR. De esta manera, la representación argentina tendrá protagonismo desde las primeras jornadas del torneo.

Un récord histórico para el arbitraje argentino

La presencia de Tello en la Copa del Mundo forma parte de un hecho sin precedentes para el fútbol argentino. Por primera vez, tres árbitros nacionales fueron seleccionados para una misma Copa del Mundo, ya que en oportunidades anteriores solo habían estado en debuts de forma individual.

Además de Tello, también integran la nómina mundialista Darío Herrera y Yael Falcón Pérez, una muestra de la valoración internacional que tiene FIFA de árbitros argentinos, tanto por su desempeño en competencias locales como por sus actuaciones en torneos organizados por Conmebol y el máximo organismo del fútbol mundial.

El camino de Facundo Tello hasta la máxima cita del fútbol

Oriundo de Bahíe Blanca, Tello se consolidó como uno de los árbitros más destacados del continente. Su preparación física, capacidad para seguir el ritmo del juego y personalidad dentro del campo lo llevaron a transformarse en una referencia internacional. Desde el Mundial de Qatar 2022, fue el árbitro argentino con mayor presencia en competencias FIFA. Participó en el Mundial de Clubes, torneos Intercontinentales y Copas del Mundo juveniles Sub 17 y Sub 20.

Su estilo se caracteriza por mantenerse cerca de las jugadas, interpretar correctamente las acciones y aplicar el reglamento con firmeza. Esa combinación de condiciones fue clave para que FIFA volviera a confiar en él para un torneo de semejante magnitud.

La importancia de dirigir a un país anfitrión

Ser designado para un partido que involucra a un anfitrión del Mundial 2026 no es un detalle menor. Históricamente, FIFA reserva estos encuentros para árbitros de máxima confianza debido a la presión mediática, el clima de localía y la trascendencia deportiva que suelen tener.

Canadá afrontará el certamen con la ilusión de realizar una gran actuación ante su público y cada decisión arbitral estará bajo una observación minuciosa. Por eso, la elección de Tello representa un reconocimiento a su trayectoria y también al prestigio que logró construir el arbitraje argentino en el ámbito internacional.

Sudamérica también dirá presente en el partido inaugural

La influencia sudamericana en el arbitraje del Mundial 2026 no se limita a la presencia de Tello. FIFA también designó al brasileño Wilton Sampaio para dirigir el partido inaugural entre México y Sudáfrica. El experimentado juez brasileño estará acompañado por Bruno Pires y Bruno Boschilia, conformando una terna íntegramente sudamericana para el encuentro que abrirá oficialmente la Copa del Mundo.

La elección de árbitros de la región para compromisos de semejante relevancia demuestra el nivel de consideración que mantienen los jueces sudamericanos dentro de la estructura arbitral de FIFA.