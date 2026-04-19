La emoción del fanático que se encontró a Franco Colapinto en los kartings: “Locura”

El argentino sorprendió a todos en Silverstone.

A la espera de su exhibición en el barrio porteño de Palermo el próximo fin de semana, Franco Colapinto continúa trabajando con Alpine de cara al regreso de la Fórmula 1 a inicios de mayo con el Gran Premio de Miami. En este contexto, el pilarense tiene varias responsabilidades que no solo abarcan el trabajo en la fábrica y el simulador, sino también las relaciones públicas que debe establecer con distintos medios de comunicación.

Fue así como el piloto argentino apareció esta semana en la nueva pista de karting de Silverstone, donde tenía pactada una entrevista con Sky Sports, una noticia que sorprendió a los fanáticos que habían ido simplemente a disfrutar de una jornada de karts. Entre ellos se encontraba Jamie Falloon, uno de los jóvenes talentos del kart británico, quien publicó la experiencia que vivió al enterarse de la presencia de Franco.

A través de su cuenta de Instagram, el joven piloto relató lo que hizo durante su estadía en Silverstone y puso énfasis en lo sucedido con el pilarense. “Fuimos a probar la nueva pista de karts en Silverstone. Nos enteramos después de reservar de que el piloto del equipo Alpine, Franco Colapinto, iba a estar allí grabando para Sky, lo cual fue una locura”, comenzó, aunque lo más interesante para él fue haber presenciado el sonido en vivo del Alpine.

“El personal nos dijo que el equipo Alpine estaba haciendo pruebas en la pista y logramos ver el coche de F1 a lo lejos. Solo con oírlo ya era increíble”, agregó. Eso sí, se podría decir que Falloon tuvo suerte, puesto que cuando volvió todavía no había iniciado la entrevista, lo que le permitió ver de cerca el funcionamiento del equipo galo y, como era de esperarse, no tardó en tener su oportunidad de encontrarse con el argentino.

“Conseguí sacarme una foto con Franco Colapinto, algo que no me esperaba para nada, ya que su equipo lo tenía muy apurado. ¡Un día increíble, sin duda inolvidable!”, sumó el fanático. Además, Fallon también contó cómo le fue en la carrera que disputo en el kartódromo, donde terminó tercero detrás de su compañero en una jornada que reconoció que tuvo varios rebases, protagonizados principalmente entre ellos dos y otros dos pilotos de otra escudería.

La foto que Fallon subió con Colapinto.

¿Cuándo corre Colapinto en la F1?

Sin actividad este mes, la Fórmula 1 volverá en el fin de semana del 1º al 3 de mayo con el Gran Premio de Miami, que se disputará en el Circuito Internacional de Miami. Allí, Colapinto afrontará la segunda sprint de la temporada, además de que necesitará mejorar sus tiempos en la clasificación, el punto débil que condicionó sus resultados en las carreras disputadas hasta el momento en lo que va del año.