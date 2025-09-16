Toyota Corolla Cross 2025: un salto en diseño, seguridad y eficiencia

El Toyota Corolla Cross 2025 se distancia de la versión 2023 con mejoras palpables en todos los frentes: más eficiencia mecánica, un diseño renovado que lo acerca a los SUV premium, mayor equipamiento tecnológico y un nivel de seguridad superior. Con estos cambios, Toyota apunta a consolidar el liderazgo de su SUV compacto y reforzar su apuesta por la electrificación en el mercado regional.

Cambios mecánicos: más eficiencia y potencia equilibrada

En términos mecánicos, el Corolla Cross 2023 ofrecía motores nafteros 2.0 litros de 170 CV y una variante híbrida de 122 CV combinados. El Corolla Cross 2025 mantiene la oferta híbrida, pero con un nuevo sistema de quinta generación, que optimiza el uso conjunto entre el motor térmico de 1.8 litros y los propulsores eléctricos, logrando 138 CV de potencia total y un consumo todavía más bajo. La versión naftera también evoluciona: incorpora un ajuste en la gestión electrónica que mejora la curva de torque y la respuesta en bajas revoluciones, brindando mayor eficiencia en ciudad y menor consumo en ruta.

La transmisión CVT fue revisada para ofrecer transiciones más suaves y realistas, reduciendo la sensación de “resbalamiento” típica de este tipo de cajas. Además, se mejoró la insonorización del habitáculo para acompañar la mayor suavidad del conjunto mecánico.

Diseño y estética: un SUV más moderno y robusto

El cambio estético respecto al modelo 2023 es notorio. El nuevo Corolla Cross 2025 adopta un frontal más agresivo, con parrilla trapezoidal en negro brillante, faros full LED más finos y un paragolpes con líneas más marcadas que le otorgan un aire deportivo y robusto. En la parte trasera, las ópticas se estilizan y se suman detalles cromados que refuerzan su carácter premium.

Las llantas de aleación ahora alcanzan hasta 18 pulgadas en versiones full, con un diseño más aerodinámico, y la paleta de colores incluye un nuevo tono azul metalizado, exclusivo de la línea híbrida. En comparación con el 2023, que lucía más conservador, la actualización apunta a un público más joven y urbano.

Interior y confort: más tecnología a bordo

Puertas adentro, el Corolla Cross 2025 se diferencia de su predecesor con un tablero digital de 12,3 pulgadas en reemplazo del cuadro analógico-digital del 2023, acompañado de una pantalla central táctil de 10,5 pulgadas con conectividad inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay. Los materiales también se renovaron: se suman superficies acolchadas en puertas y tablero, junto con costuras visibles que elevan la percepción de calidad.

Seguridad: un salto frente a 2023

Uno de los aspectos donde Toyota más avanzó fue en seguridad. El Corolla Cross 2023 ya ofrecía 7 airbags y control de estabilidad, pero el 2025 incorpora la nueva suite Toyota Safety Sense de tercera generación, que incluye control crucero adaptativo con función de detención y arranque, asistente de cambio de carril mejorado, frenado autónomo de emergencia con detección de peatones y ciclistas, y monitoreo de punto ciego con alerta de tráfico cruzado trasero. Todo esto se suma a una carrocería reforzada con mayor uso de aceros de alta resistencia, lo que incrementa su rigidez estructural y la protección en caso de impacto.