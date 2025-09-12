Medio siglo de historia: vuelve a Argentina uno de los autos más vendidos del mundo

El Volkswagen Golf saldra durante el 2026.

El Volkswagen Golf, uno de los autos compactos más emblemáticos del viejo continente, cumple 50 años y se prepara para volver al mercado argentino con su versión GTI en el segundo semestre de 2026. Este clásico moderno, cuya producción anterior terminó en 2020, había dejado un vacío entre los fanáticos locales. Ahora, la empresa reestructuró su estrategia industrial y confirmó que el GTI hará su regreso a la región.

Las primeras unidades que arriben al país serán importadas desde Europa, dado que la fábrica mexicana aún no está operativa para ese modelo. Luego, se prevé que el abastecimiento también provenga de México, lugar de origen de las versiones previas. La versión GTI del Golf vuelve con su receta clásica: motor 2.0 TSI, tracción delantera y una impronta deportiva. En su última puesta al día, el GTI alcanzó 265 CV y mantiene 370 Nm de torque, lo que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 5,9 segundos, la cifra más rápida de su historia sin necesidad de paquetes especiales.

En materia de diseño, el nuevo Golf tendrá faros y ópticas traseras rediseñadas, el emblema frontal iluminado, y llantas de 17 pulgadas de serie (con opción a 19”). En el interior, la cabina será completamente digital, con instrumental configurable, pantalla multimedia de 12,9” y asistente por voz con funciones de inteligencia artificial.

Precio del Volkswagen Golf 2026: cuánto costará

Sobre precios y posicionamiento, en Europa los valores parten desde 47.000 euros, mientras que en Brasil comenzaron las preventas rondando los 430.000 reales (cerca de 79.000 dólares). Para Argentina no se han difundido cifras oficiales, pero se estima que el GTI se ubicará por encima del Vento GLI, que hoy figura cerca de los 45.000 dólares.

La historia del Volkswagen Golf en el mercado automotriz

El Volkswagen Golf nació el 29 de marzo de 1974 en la planta de Wolfsburg como sucesor del legendario Beetle, introduciendo un diseño más moderno, motor delantero transversal y tracción delantera, características que marcaron un cambio de paradigma en el segmento compacto. Desde su inicio, fue pensado para ser práctico y con buen desempeño, y ya para octubre de 1976 había superado el millón de unidades vendidas.

A lo largo de sus generaciones, Golf incorporó muchas innovaciones para su época: el Golf III fue pionero en incluir airbags frontales y laterales, mejor protección en colisiones, mientras que versiones posteriores fueron incorporando control de estabilidad, suspensiones más refinadas, mejores prestaciones en motores de gasolina y diésel, y versiones deportivas como el GTI.

También se destacó por su versatilidad: distintas carrocerías (hatchback, station wagon, cabriolet), numerosas versiones (GTI, GTD, R), y muchas adaptaciones según mercado. Fue fabricado en múltiples países, y acumuló más de 37 millones de unidades producidas en sus 50 años de historia.