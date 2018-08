El presidente Mauricio Macri recibió en la Casa Rosada a solo 25 rectores de universidades públicas y el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, y solo se limitó a reconocer que "el techo del 15 por ciento ya no existe", pero no dio respuestas sobre el reclamo de los docentes en cuanto a salarios, presupuesto e infraestructura. Una puesta en escena que molestó a varios de los rectores presentes.

La serie de pedidos incluía la recuperación del poder adquisitivo de los docentes, becas a estudiantes, mejoras en la infraestructura, mayores fondos que compensen los altos costos que afrontan las casas de altos estudios por la creciente inflación. La respuesta de Macri ante esto fue: "El ministro va a hacer lo posible para acordar salarios".

En medio del conflicto por la paritaria con los docentes de las casas de altos estudios, Macri solo realizó promesas. Uno de los portavoces oficiales tras la reunión fue el rector de la Universidad de Buenos Aires, Alberto Barbieri, quien afirmó: "Dijo que iba a hacer el máximo esfuerzo para llegar a la solución a la paritaria del sector docente y los no docentes. El techo del 15 por ciento ya no existe".

En diálogo con El Destape, uno de los presentes aseguró que fue "una calamidad" y confió en que nunca vio algo así. "No tuvimos ninguna respuesta a los planteos que llevamos en torno a los salarios de los docentes, los investigadores, los problemas de infraestructura y la actualización de becas para los estudiantes".

Otro de los rectores de una universidad del conurbano bonaerense, que prefirió el anonimato, mostró su malestar por el atraso salarial que padecen los docentes y no docentes y contó su visión catastrófica de la reunió: "No cumplió las expectativas y no escuché la respuesta que quería escuchar".

Al momento de dialogar con la prensa, Finocchiaro anticipó que le ofrecerá a los gremios docentes universitarios "cláusula de revisión", pero apeló a la "imaginación" de los gremios para superar el conflicto. "Tenemos que ser muy imaginativos junto con los gremios en asociarnos para dar por finalizada esta desavenencia salarial que tenemos y poner el mayor esfuerzo en este marco de restricciones que explicó el Presidente para poder hacer la mejor oferta salarial", señaló.

Marcha en defensa de la educación pública

La masiva movilización que se realizará este jueves en defensa de la educación pública, se espera que concurran más de 100 mil personas, tuvo una modificación de último momento. Fuentes de CONADU señalaron a este portal que la marcha tendrá la participación de la FATUN y de la FUA, de manera tal de que todos los sectores gremiales marcharán en unidad en defensa de la Universidad Pública. Asimismo, se definió que que la marcha partirá desde el Congreso y se dirigirá a Plaza de Mayo. "Es un hecho casi sin precedentes que supera la gran marcha de 2016, ya que estamos todos y todas juntas en Defensa de la Universidad y el salario docente y no docente", afirmó Federico Montero, Secretario de Organizacion de CONADU.