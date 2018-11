Lanzaron un proyecto para acercar la Justicia a los municipios bonaerenses

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El intendente de San Antonio de Areco, Francisco "Pacro" Durañona, presentó esta mañana un proyecto de ley, consensuado con todos los bloques de la oposición, para crear Fiscalías, Defensorías y Juzgados Criminales y Correccionales en todos los municipios bonaerenses y acercar la Justicia a los ciudadanos.

El proyecto no es nuevo, sino que es una vieja demanda, dijo Durañona a El Destape. "Se habla mucho de los problemas de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, de la venta de drogas, la lucha contra la violencia machista y tenés más de la mitad, por no decir absolutamente todos, los municipios de la provincia de Buenos Aires que no cuentan con acceso a la Justicia".

El intendente aseguró que las personas necesitan ir "hasta el polo judicial más cercano y en el mejor de los casos estás a 30, 40 o 50 kilómetros mínimo" para avanzar con algún trámite judicial.

En ese contexto, "si verdaderamente queremos combatir a las mafias, resolver el tema de la violencia machista, el narcotráfico, el narcomenudeo, la venta de estupefacientes en la Provincia, es indispensable y obligatorio que cada municipio cuente con una Defensoría, Fiscalía y un Juzgado Criminal y Correccional", dijo el mandatario bonaerense a este medio.

El proyecto fue presentado en la Legislatura bonaerense con el apoyo de todos los bloques de la oposición y "la idea es que se apruebe sobre tablas la semana que viene y se ponga en funcionamiento cuanto antes". Sin embargo, aún se desconoce si la sesión será el lunes o viernes próximo, aunque aseguró tener "la expectativa de que ésto salga la semana que viene".

Respecto a la política y el futuro electoral hacia el 2019, resaltó la "ausencia absoluta de la problemática, necesidades e intereses del interior", que se "profundizó" con este Gobierno. Durañona destacó que "si uno analiza los resultados electorales, desde el 2009 al 2017, hemos perdido todas las elecciones en la PBA, salvo en 2011". Esas derrotas, aseguró, se debieron a la pérdida del interior bonaerense, porque "siempre aseguramos le conurbano y descuidamos el interior que incluso en 2015 nos costó el gobierno nacional".

Por eso, resaltó que es necesario poner sobre el tapete "las cuestiones agropecuarias, los pequeños productores, la vivienda, los comercios, el desarrollo turístico, el acceso a la salud pública, a la educación, muchísimas cuestiones que no forman parte de la discusión" porque tienen que formar parte de la agenda electoral y de la fórmula que busque ganar la Provincia en 2019, "y es por eso que propongo mi candidatura" para Gobernador.

