El titular de la UIA, Miguel Acevedo, criticó la decisión oficial de bajar un 66% los reintegros a las exportaciones: "Esto es un misil contra el valor agregado". En diálogo con La Nación, el empresario mostró su descontento con el Gobierno: "Me sorprende lo que pasó con Sica. Él había asegurado más de una vez que no iba a haber baja de reintegros y que hablaba por todo el Gabinete. Se ve que no los conoce bien aún".

"Me parece que son medidas de contadores, que no tienen en cuenta el valor agregado. Se sacan los reintegros que son una realidad, mientras todavía se discute si se van a bajar los impuestos con las provincias. Encima los reintegros se pagaban atrasados. Sacarlos en una medida absurda, por la que se primariza totalmente la economía", agregó, sobre medias que calificó como "antinautrales".

Por su parte, el vicepresidente de la UIA, José Urtubey, advirtió sobre el futuro del rumbo de la economía: “Los próximos nueve meses son un desierto de caída y recesión, esto es muy complicado”; al tiempo que señaló que la causa judicial por presuntos pagos de coima en la obra pública “puede que profundice la recesión”.

En diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por FM La Patriada, Urtubey aseguró que “hay improvisación económica por parte del Gobierno”, y exigió “salir de la política de los volantazos”. “El gobierno equivocó su hoja de ruta para el cambio y priorizó la especulación”, expresó.

Por otro lado, el dirigente empresarial hizo referencia a la causa que investiga el juez Bonadio con respecto a las presuntas coimas pagadas en obra pública durante el gobierno kirchnerista: “Me parece sano que pase lo de los cuadernos en Argentina, los empresarios deben pagar los platos rotos, pero no las empresas”. Sin embargo, aclaró que “siempre se habló de patria contratista, no es nuevo”. “Me sorprendió ver a Techint en los cuadernos”, concluyó.