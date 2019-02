SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

En un inédito video que se dio a conocer un día antes de que Mauricio Macri cumpla 60 años, el Presidente habló sobre la delicada salud de su padre, Franco, e hizo una sorpresiva revelación: "Me pidió una pastillita para sacarlo de acá, y le dije que no se puede.

En una entrevista con +D60, el mandatario relató cómo sobrelleva la idea de la muerte ya que en los últimos meses perdió a “amigos muy importantes de golpe que me pegaron mucho”.

“Me gustaría que me toque una muerte rápida”, confesó y contó del miedo que siente de “quedar atrapado en la vida” como su papá.

“Mi padre está acá y no está. Está postrado, si tiene un momento de lucidez la pasa muy mal porque toma conciencia de su incapacidad de poder hacer y que perdió vitalidad”, expresó Macri.

Y reveló: “Pasó un año del último trato consciente que tuve con él. Me pidió una pastillita para sacarlo de acá, y le dije que no se puede. ‘Yo ya terminé acá, dependo de asistencia de terceros para todo’, me decía y yo le dije que no podía hacer eso, que no se puede”.