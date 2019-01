La ex presidenta se hizo eco de la explicación de Graciana Peñafort en donde expone la actitud del periodista oficialista contra el fallecido funcionario

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La senadora nacional por Unidad Ciudadana Cristina Kirchner repudió en su cuenta de Twitter la canallesca nota del periodista Joaquín Morales Solá por el supuesto "uso político" de la muerte de Héctor Timerman.

La ex presidenta prefirió no hacer un comentario propio, sino que replicó el relato que la abogada Graciana Peñafort hizo sobre el estado de salud del ex canciller y los vínculos con la causa armada en su contra que llevó adelante el juez federal Claudio Bonadio.

Embed El relato escalofriante de Peñafort sobre Timerman

El periodista ultraoficialista escribió un editorial titulado "El uso político de una muerte". En la nota afirmó sobre el vínculo del funcionario fallecido y Cristina Kirchner: "La muerte de Timerman fue solo una excusa, un vector de palabras que se refieren a ella más que a Timerman. Timerman le fue ciegamente leal. Cambió mucho por eso".