La diputada nacional por la UCR Gabriela Burgos se hizo presente en el Hospital Materno Infantil de Jujuycon el objetivo de evitar un aborto no punible sobre una chica de 12 años víctima de violación.

Durante el debate por la despenalización del aborto en 2018, la radical fue una de las oradoras que expuso uno de los discursos más duros en el debate. "Vamos a seleccionar seres humanos. Vamos a decir que con determinada calidad esta persona tiene derecho a nacer", expresó en aquella oportunidad.

"¿Por qué no pensar en la vida como la solución? Muchas mujeres me dijeron 'que esto no le vuelva a pasar a ninguna mujer'. No las obliguen", fue otra de las frases que pronunció en junio del año pasado.

Junto a militantes mal llamado "Pro Vida", Burgos se hizo presente en la Institución de la Salud y dio declaraciones a la prensa: "Sabemos que funciona acá el protocolo. Se iban a reunir para llevar adelante la práctica y luego de los análisis realizados a la niña vieron que el embarazo está muy avanzado y que la inducción al parto es riesgoso para la vida de la niña".

En diálogo con el portal "Todo Jujuy", la legisladora defendió que la niña siga adelante con el embarazo: "Estamos hablando de una niña de 12 años que lamentablemente ha sido violada. Esto no es no cumplir el protocolo. Acá se tiene que proteger la vida de la nena que esta embarazada. Este tipo de maniobras son riesgosas".

Y concluyó: "Estamos halando de un niño totalmente formado. Estamos apoyando lo que decida la junta médica. Los profesionales tienen que decidir, pero bajo ningún punto de vista van a poner en riesgo la vida de la nena".