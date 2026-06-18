Zelensky ordenó un "ataque mortal" con drones sobre Moscú y voló una refinería

El ejército ucraniano lanzó un ataque mortal con drones sobre Moscú por orden directa del presidente Volodimir Zelensky, en el que voló una refinería de petróleo en el sureste de la capital rusa. Hasta ahora el reporte oficial no reveló número de muertos, aunque sí habría 17 heridos en total. Además de los destrozos en la planta petrolera, también se incendiaron un centro comercial y un edificio de departamentos. Los hechos ocurrieron mientras el mandatario ruso Vladimir Putin estaba en una cumbre con líderes asiáticos en Kazán.

La guerra en el frente ucraniano cumplió cuatro años en febrero pasado. El conflicto se mantiene activo con avances y retrocesos militares en distintas regiones del este y sur del país, mientras Kiev no deja de depender de la ayuda militar de Estados Unidos y Europa para sostener su defensa. En los últimos meses, Moscú aumentó los ataques con misiles balísticos, drones y armamento de largo alcance, mientras que Zelenski exige a sus aliados más sistemas antiaéreos y rechaza ceder territorio a Rusia en las negociaciones con Putin.

Minutos después del ataque se vieron grandes columnas de humo negro extenderse sobre el horizonte sur de la capital, mientras caían del cielo gotas de lluvia mezcladas con hollín. Por su parte Zelenski declaró que los ataques de hoy fueron una "respuesta absolutamente justificada" a todos los bombardeos mortales que Rusia lanzó contra Kiev en los últimos meses. Advirtió además que su objetivo fue que los rusos "culpen a Putin" por las consecuencias de "la peor guerra en Europa desde la Segunda Guerra Mundial".

"Lo principal es que el pueblo de Rusia empiece a sentir que es un solo hombre, Putin, quien libra esta guerra, mientras que la gente común paga el precio de todo", dijo Zelenski a los periodistas durante una rueda de prensa este mismo jueves. Además afirmó que los ataques de hoy son "sanciones de largo alcance" de Kiev contra Moscú. "Es hora de que la guerra termine. Y Rusia debe dar los pasos necesarios en la diplomacia", agregó. Y concluyó, a modo de amenaza: "Nosotros no queremos esta guerra y jamás la hemos querido. Pero si Ucrania arde, su Moscú también arderá."

Por su parte el jefe del Kremlin no emitió declaraciones por el ataque, ni tampoco hizo mención a él durante su discurso en Kazán, a 700 kilómetros de Moscú, donde participa desde ayer de una cumbre internacional con varios líderes de países del sudeste asiático.

Los daños del ataque de Ucrania contra Rusia

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, señaló que "varios drones" alcanzaron la refinería de petróleo de Moscú, sin especificar cuáles fueron los daños completos en las instalaciones. Las autoridades anunciaron, por lo pronto, el cierre del tránsito en las calles aledañas.

Otro dron se estrelló contra un edificio de departamentos, mientras que los restos de otro provocaron un incendio en un centro comercial cerca de los suburbios de la capital. Un video en redes sociales mostró humo saliendo de los pisos superiores de un bloque de departamentos, mientras en paralelo llegó a escuchar a una mujer llorar desconsoladamente detrás de la cámara.

Las defensas aéreas rusas habrían derribado unos 180 drones en su aproximación a Moscú, según detalló Sobianin, mientras que el Ministerio de Defensa informó que llegaron a alcanzar más de 500 drones ucranianos en todo el país durante la del miércoles noche.