Zelenski dice que devolvió una condecoración estatal al presidente polaco

Imagen de archivo del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, junto a su par polaco, Karol Nawrocki, durante su encuentro en el Palacio Presidencial de Varsovia, Polonia.

El presidente ​ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el sábado que devolvió una condecoración estatal, un día después de que su par polaco anunció la retirada de ‌dicho reconocimiento a raíz de una ‌controversia sobre los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial.

El presidente polaco, Karol Karol Nawrocki, anunció el viernes la revocación de la medalla concedida a Zelenski en 2023, después de que el presidente ucraniano rebautizó una unidad militar en honor a unos insurgentes ucranianos en tiempos de la Segunda Guerra Mundial acusados de masacrar a polacos.

La polémica sobre el papel del Ejército Insurgente Ucraniano (UPA) amenaza con ​agravar la brecha diplomática ⁠entre estos estrechos socios estratégicos, en un momento en que Kiev moviliza ‌a sus aliados para presionar a Rusia a fin de ⁠que ponga fin a su guerra contra Ucrania.

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"Creíamos ⁠que la Orden del Águila Blanca, concedida en 2023, estaba destinada al pueblo ucraniano y a nuestro ejército. Eso es lo que se dijo en su momento", ⁠escribió Zelenski en la red social X. "Hoy devolví la Orden al ​presidente de Polonia".

Zelenski publicó una foto de la condecoración ‌empaquetada en una caja y enviada a ‌la oficina del presidente polaco. Afirmó que Ucrania agradece el apoyo de ⁠Polonia y se comprometió a que Kiev "siga abierta a todas las formas significativas de colaboración con Polonia para intentar evitar interpretaciones contradictorias de los capítulos difíciles y dolorosos de nuestro pasado común".

El jefe de gabinete de Zelenski, Kyrylo Budanov, ​afirmó asimismo ‌que renunciaba a la Cruz de Oro de Oficial de la Orden del Mérito de la República de Polonia, que le fue concedida el año pasado, en protesta contra una medida que calificó de "regalo" para Rusia.

El ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, había calificado ⁠anteriormente la decisión de Nawrocki de "error estratégico" y había afirmado que ningún presidente de un país extranjero "nos va a dictar nuestra historia".

El primer ministro polaco, Donald Tusk, opositor de Nawrocki, instó a ambos líderes a mantener la calma.

Al anunciar su decisión de revocar la condecoración al presidente ucraniano, Nawrocki afirmó que la medida "no va dirigida contra el pueblo ucraniano. No supone un cambio en la orientación estratégica de la política ‌de seguridad polaca".

Varsovia es un firme aliado de Kiev en el conflicto con Rusia, que ya dura más de cuatro años. Sin embargo, la opinión pública hacia Ucrania se ha vuelto más negativa en los últimos años debido al cansancio ante el gran número de refugiados, las disputas sobre las importaciones de cereales y el ‌legado de las masacres de la Segunda Guerra Mundial.

Algunos ucranianos consideran a los miembros del UPA héroes por la resistencia que opusieron tanto a la Unión Soviética como a ‌la Alemania nazi, ⁠y símbolos de la lucha de Kiev por la independencia de Moscú.

No obstante, el UPA también estuvo implicado en las masacres ​de Volinia, una serie de asesinatos ocurridos entre 1943 y 1945 en los que, según Polonia, unos 100.000 polacos fueron asesinados por nacionalistas ucranianos. Miles de ucranianos también murieron en represalias.

(Reportaje de Ron Popeski y Dan Peleschuk; edición de Franklin Paul)