Llegó el peor momento: los tripulantes del Titán se quedaron sin oxígeno

Se acabó el tiempo de oxígeno para el submarino Titán, desaparecido en medio de una observación de los restos del RSM Titanic.

El sumergible desaparecido cerca de los restos del Titanic contaba con su última reserva de oxígeno el jueves, quinto día de búsqueda multinacional masiva en el Atlántico Norte, aún sin éxito. Las cinco personas a bordo ya no tendrían oxígeno para respirar, ya que se habría acabado a las 8.08 de esta mañana, de acuerdo con las estimaciones oficiales.

El Titan tiene el tamaño de un monovolumen y es operado por la empresa estadounidense OceanGate Expeditions. La nave perdió el contacto con su barco de apoyo casi al final de lo que debería haber sido una inmersión de dos horas hasta el naufragio e inició su descenso a las 9 de la mañana del domingo.

Según la empresa, partió con 96 horas de aire, por lo que es probable que el oxígeno se agotara el jueves por la mañana. Los expertos dicen que el momento exacto depende de factores como si la nave aún tiene energía y la calma de los que están a bordo, en caso de que la nave siga intacta.

Según informó la Guardia Costera estadounidense el jueves por la mañana en Twitter, un vehículo teledirigido desplegado desde un buque canadiense alcanzó el fondo del océano y comenzó a buscar al Titán. Los equipos de rescate de varios países y los familiares y amigos de los cinco ocupantes del Titán se esperanzaron cuando la Guardia Costera estadounidense dijo el miércoles que los aviones de búsqueda canadienses habían registrado ruidos submarinos utilizando boyas de sonar ese mismo día y el martes.

La Guardia Costera dijo que los vehículos submarinos teledirigidos que buscaban donde se detectaron los ruidos no habían dado resultados y los expertos advirtieron que los sonidos podrían no haberse originado en el Titán. "Cuando estás en medio de un caso de búsqueda y rescate, siempre tienes esperanza", dijo el miércoles Jamie Frederick, el capitán de la Guardia Costera y aseguró que el análisis de los ruidos no era concluyente.

La misión del buque Atalante, para salvar a los cinco tripulantes extraviados

El buque de investigación francés Atalante, equipado con una embarcación de buceo robotizada capaz de alcanzar la profundidad a la que se encuentran los restos del Titanic, unos 3.810 metros bajo la superficie del mar, llegó a la zona el jueves. La embarcación utilizó primero una ecosonda para cartografiar con precisión el lecho marino a fin de que la búsqueda del robot fuera más específica, según informó el instituto francés de investigación marina Ifremer.

El robot, Victor 6000, tiene brazos que pueden controlarse a distancia para ayudar a liberar una embarcación atrapada o engancharla a un buque para sacarla a flote. La Marina de Estados Unidos enviará un sistema especial de salvamento diseñado para levantar grandes objetos submarinos.