Gobierno Ecuador reporta nuevas explosiones mientras se intensifica la violencia

Las llamas se elevan desde un vehículo que explotó fuera de un centro comercial, en Guayaquil

ct (Reuters) -El ministro de Infraestructura de Ecuador informó el miércoles que recibió reportes de la explosión de artefactos en puentes en dos vías del país, tras la detonación el día anterior de un automóvil frente a un centro comercial en Guayaquil.

El ministro, Roberto Luque, señaló que los explosivos colocados en los puentes de las rutas Guayaquil-Machala y Machala-Cuenca tenían como objetivo interrumpir el tráfico.

"Estamos desplegados en los puntos, trabajando en una evaluación de daños para determinar el estado actual de estas estructuras", escribió Luque en X, en un post acompañado de fotografías que evidencian la detonación de los explosivos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El incidente se produce un día después de que un vehículo explotó en una zona comercial de Guayaquil, una de las ciudades más violentas de Ecuador, provocando la muerte de una persona y dejando varios heridos.

El gobierno informó que encontró explosivos en otro coche en la misma zona, que no alcanzó a detonar y fue neutralizado. El hecho fue calificado por las autoridades como un "acto terrorista".

Con información de Reuters