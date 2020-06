Donald Trump anunció toque de queda en Estados Unidos y los militares salen a las calles

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contraatacó a las protestas por el crimen policial racista de George Floyd que movilizó a la población y realizó un anuncio: habrá toque de queda en más de 40 ciudades de Estados Unidos y lanzará militares a las calles. "Vamos a acabar ya con los disturbios y la falta de ley", advirtió.

Desplegará las fuerzas armadas en todo el territorio norteamericano para contener las protestas que se registraron en los últimos días tras el homicidio de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis.

“Estoy movilizando todos los recursos federales disponibles, civiles y militares, para parar los disturbios y saqueos, para parar la destrucción e incendios provocados. Y para proteger los derechos de los estadounidenses que respetan la ley”, señaló desde la Casa Blanca.

Enojado con los gobernadores de su país, afirmó Trump que va a “desplegar a la Guardia Nacional para tomar las calles” y así contener los hechos de violencia. Denunció, además, que el país “está siendo atacado por anarquistas profesionales”, y sostuvo: “Estas no son protestas pacíficas, esto es terrorismo nacional”. "Vamos a acabar ya con los disturbios y la falta de ley. He recomendado a todos los gobernadores que desplieguen la Guardia Nacional para dominar las calles hasta que se logre la paz. Si ellos no lo logran, voy a desplegar las Fuerzas Armadas de los EE.UU.", dijo.

El mandatario indicó que a partir de las 19, hora local, habrá toque de queda, y advirtió: “Quien viole la ley será detenido y se enfrentará a cargos criminales”. Aseguró que protestas y actos violentos en EEUU han sido organizados por "anarquistas profesionales"

"Soy el Presidente para hacer cumplir la ley y estoy a favor de todos los manifestantes pacíficos, pero en estos días nuestro país está siendo atacado por anarquistas profesionales, Antifa y otros, con saqueos y falta de ley", lanzó Trump.

Y concluyó: "Estoy tomando una acción presidencial inmediata para detener la violencia y restablecer la seguridad en EE.UU. Estoy movilizando todos los recursos federales disponibles, tanto militares como civiles, para proteger a los ciudadanos estadounidenses".