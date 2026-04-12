El recuento parcial de los votos de las elecciones legislativas de Hungría de este domingo da una victoria cómoda al partido opositor Tisza, del conservador Péter Magyar, frente al ultranacionalista Victor Orbán. Magyar informó en redes sociales que ya recibió una llamada telefónica de Orban para felicitarlo. Una de las primeras reacciones internacionales fue la de la titular de la Comisión Europea, Úrsula Von del Leyen que celebró en X que "el corazón de Europa late con más fuerza en Hungría".

El mensaje del opositor Péter Magyar

Con más del 40% de votos escrutados, Tisza obtendría 132 escaños, frente a los 59 del Fidesz y ocho de la formación Nuestra Patria, de extrema derecha, señalan los datos de la Comisión Electoral. En caso de confirmarse estos niveles de apoyo, Péter Magyar estaría al borde de una mayoría de dos tercios (133) en el Parlamento.

En un breve discurso, Orbán dijo que los resultados son "dolorosos" pero "claros". "La oportunidad y la responsabilidad de gobernar no nos fue nada a nosotros", sumó el primer ministro de Hungría, quien dijo que van a colaborar con el pueblo húngaro "desde la oposición". Por último, afirmó que en sus más de 30 años al frente de Fidesz, "hemos vivido años difíciles y fáciles, hermosos y tristes", pero insiste en que "nunca, nunca, nunca se rendirá".

Según los datos publicados hasta ahora, esta elección ya supera ampliamente los números de participación de los últimos comicios. El porcentaje de participación en esta elección ya supera el 77%, mientras que en 2022 fue del 67% y en 2018 del 68%. En caso de confirmarse esta "súper mayoría" parlamentaria, Tisza podría cumplir su promesa electoral de reconstruir el Estado de Derecho en Hungría, que el sistema Orbán había reformado a su gusto, con una nueva Constitución, leyes que limitaban la libertad de prensa y otros derechos fundamentales.

Cómo puede cambiar la relación de Hungría y la Unión Europea

La victoria del partido opositor, probablemente supondrá el fin del papel ⁠antagonista de Hungría dentro de la Unión Europea, lo que podría abrir el camino a un préstamo de 90.000 millones de euros (105.000 millones de dólares) a la Ucrania, bloqueado por Orbán.

La derrota de Orbán también podría significar la eventual liberación de ​los fondos de ‌la UE a Hungría que el bloque había suspendido debido a lo que Bruselas calificó como la erosión de los estándares democráticos por parte del primer ministro.

La salida de Orbán privaría además al presidente ruso, Vladímir Putin, de su principal aliado en la UE y causaría ⁠conmoción en los círculos de la derecha occidental, incluida la Casa Blanca.

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