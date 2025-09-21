Venezuela ofreció dialogar con Trump luego del primer ataque a una embarcación

FOTO DE ARCHIVO. Venezuela realiza simulacros para capacitar a ciudadanos en manejo de armas

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó hoy que el presidente Nicolás Maduro ofreció entablar conversaciones directas con la administración de estadounidense Donald Trump, a través de una comunicación por carta días después de registrar el primer ataque a un barco en costas venezolanas que según Washington transportaba narcotraficantes.

A través de su cuenta de Telegram, la funcionaria venezolana compartió a la agencia Reuters y otros medios la carta enviada a Trump en inglés y en español. La carta tiene fecha del 6 de septiembre, cuatro días después de un ataque estadounidense contra un barco que la administración Trump afirmó, sin evidencia, que transportaba narcotraficantes. El ataque causó 11 muertes según los reportes norteamericanos.

Más temprano el domingo, el presidente Trump evitó hacer comentarios sobre la carta, cuando se le presunto sobre el tema. "No quiero decirlo pero veremos qué pasa con Venezuela", expresó el mandatario estadounidense en un video difundido por medios de comunicación en redes sociales.

El Gobierno venezolano, que dice haber desplegado decenas de miles de soldados para luchar contra el narcotráfico y defender el país, aseguró que ninguna de las personas muertas en el primer ataque pertenecía al Tren de Aragua y que la embarcación no llevaba drogas.

Trump anunció otro ataque en el Caribe: tres muertos

El presidente Donald Trump aseguró que su país volvió a atacar una embarcación que presuntamente trasladaba droga y habría partido desde un puerto venezolano con destino a Estados Unidos. En el ataque, el segundo por ahora, murieron tres personas según indicó el republicano.

"Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo un SEGUNDO ataque contra cárteles de narcotraficantes y narcoterroristas extraordinariamente violentos e identificados con certeza en la zona de responsabilidad del SOUTHCOM", afirmó Trump en una publicación en Truth Social. Y sumó: "Estos cárteles de narcotraficantes extremadamente violentos REPRESENTAN UNA AMENAZA para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses vitales de Estados Unidos".

Trump denunció que en la embarcación transportaban "grandes bolsas de cocaína y fentanilo" y en una comunicación desde el Despacho Oval sumó: "Tenemos pruebas. Todo lo que tienes que hacer es mirar el cargamento que estaba desperdigado por todo el océano: grandes bolsas de cocaína y fentanilo por todos lados. Además, tenemos evidencia grabada desde donde estaban saliendo. Hemos grabado con mucho cuidado, porque sabemos que ustedes (la prensa) irían tras nosotros".

