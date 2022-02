Topolansky deja su banca de senadora en Uruguay

La legisladora del Frente Amplio, ex vicepresidenta y ex primera dama Lucia Topolansky tomó esta decisión a los 77 años, luego de reconocer que no pudo trabajar como "hubiera querido" en estos últimos tiempos por la pandemia.

10 de febrero, 2022 | 17.51

La senadora Lucia Topolansky decidió abandonar su banca y dar paso a las nuevas generaciones

A los 77 años, la senadora del Frente Amplio (FA), ex vicepresidenta y ex primera dama Lucía Topolansky abandonará su banca en el Parlamento uruguayo a partir del 1 de marzo próximo, cuando termina el receso parlamentario, y será reemplazada por un miembro de su fuerza de 40 años. El senador Charles Carrera, dirigente del mismo partido de Topolansky, el Movimiento de Participación Popular (MPP), contó hoy a la prensa local que la ex vicepresidenta les comunicó su decisión en una reunión de bancada esta semana y que les dijo que no pudo trabajar como "hubiera querido en este periodo", principalmente por las restricciones generadas por la pandemia de coronavirus. Además, argumentó que quiere abrir el camino para una renovación generacional en la primera línea del Frente Amplio, la principal fuerza de la oposición en Uruguay que gobernó el país vecino desde 2005 hasta marzo de 2020, cuando asumió el actual presidente, Luis Lacalle Pou. Su banca en el Senado será ocupada por el diputado del MPP por Canelones, Sebastián Sabini. Topolansky fue senadora desde el primer gobierno del FA, en 2005, hasta septiembre de 2017, cuando dejó la banca para asumir la Vicepresidencia en lugar de Raúl Sendic, durante el último gobierno de Tabaré Vázquez. En el medio, cuando asumió la Presidencia su esposo, José Pepe Mujica, en 2010, Topolansky ocupó el cargo de Primera Dama hasta el final de ese Gobierno y en 2014 fue reelecta para ocupar una banca de senadora. Con su renuncia, sigue el camino de Mujica, quien renunció a su banca en octubre de 2020. Con información de Télam