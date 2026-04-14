Von der Leyen dice que "hay que actuar con rapidez" tras hablar con húngaro Magyar

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asiste a una rueda de prensa en Bruselas.

La ​presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo el martes que habló con el ganador ‌de las elecciones en ‌Hungría, Peter Magyar, asegurando que hay que trabajar con celeridad para introducir las reformas necesarias para desbloquear los fondos de la Unión Europea.

"Hemos hablado de las prioridades inmediatas", afirmó Von der Leyen en una publicación en la red social X. "Hay que actuar con rapidez para restablecer, reorientar y ​reformar. Restablecer el ⁠Estado de derecho. Reorientar hacia nuestros valores europeos compartidos. ‌Y reformar, para aprovechar las oportunidades que ofrecen ⁠las inversiones europeas".

Hungría tiene un ⁠total de unos 17.000 millones de euros de fondos de la UE congelados por cuestiones relacionadas con el Estado de derecho ⁠bajo el gobierno del primer ministro saliente Viktor ​Orbán.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Hungría también sigue a la espera de ‌que la Comisión apruebe un ‌plan de inversión en defensa de 16.000 millones de ⁠euros en el marco del programa de préstamos SAFE de la UE para proyectos de defensa.

Magyar, cuyo partido Tisza obtuvo una mayoría cualificada de dos tercios en el ​Parlamento húngaro, ‌se ha comprometido a dar prioridad al desbloqueo de los fondos y ahora se encuentra bajo presión para implementar con rapidez reformas que permitan acceder al dinero una vez que su Gobierno asuma ⁠el poder, probablemente a mediados de mayo.

"La pelota está en el tejado de Magyar para demostrar que se toma en serio sus promesas electorales de querer restablecer las relaciones con Bruselas", afirmó un diplomático de la UE. "Ahora es el momento de demostrar, no de hablar".

Parte de la financiación está congelada por el ‌incumplimiento de las normas comunitarias en ámbitos como la libertad académica y el derecho de asilo. Unos 10.000 millones de euros del fondo de recuperación pospandémico están frenados hasta que Hungría cumpla los requisitos para reforzar la independencia y la ‌rendición de cuentas del poder judicial, con el 31 de agosto como fecha límite para aplicar las reformas.

Magyar afirmó en una publicación ‌en Facebook tras ⁠la llamada que Von der Leyen le señaló que la Comisión colaborará de forma estrecha ​con Budapest para garantizar que haya resultados dentro del "plazo extremadamente ajustado" disponible para liberar los fondos.

Con información de Reuters