Zelenski tiene intención de participar "en algún formato" de la cumbre del G20

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, planea participar "en algún formato" de la cumbre del Grupo de los Veinte (G20), informó hoy el portavoz presidencial, Serguéi Nikíforov, días después de que el mandatario ucraniano condicionara su asistencia a la reunión en Indonesia a la presencia de su par ruso, Vladimir Putin.

"En algún formato, por supuesto, Volodimir Zelenski participará en la cumbre del G20. No puedo decir más", dijo Nikíforov, quien consideró que lo más probable es que lo haga en formato telemático.

El pasado viernes Zelenski advirtió que su país, que no integra el foro pero fue invitado por el gobierno anfitrión de Indonesia, no participaría si asistía Putin, quen aún no definió si irá.

Un portavoz del Ministerio de Exteriores indonesio dijo que 17 jefes de Estado y de Gobierno ya confirmaron que acudirán al foro, aunque cedió el anuncio final al presidente del país, Joko Widodo, previsiblemente más cerca del evento que será en Balí el 15 y 16 de noviembre.

Putin expresó a finales de octubre que "no se ha tomado ninguna decisión" sobre su posible viaje.

De momento, ni el Kremlin ni el representante de Ucrania han anunciado si los gobernantes de estos países participarán en la reunión, consignó la agencia de noticias Sputnik.

La decimoséptima cumbre del G20 está programada para celebrarse en Bali del 15 al 16 de noviembre de 2022 y será la culminación de una serie de reuniones ministeriales, así como de grupos de trabajo, que tuvieron lugar a lo largo del año bajo la presidencia de Indonesia.

El G20 reúne a 19 países –Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, la India, Indonesia, Italia, Japón, México, el Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía– y también a la Unión Europea, que juntos representan el 80% de la economía global, dos terceras partes de la población mundial y el 75% del comercio internacional.

Con información de Télam