Zelenski califica de éxito reunión con Trump y promociona nuevos sistemas Patriot

FOTO DE ARCHIVO. La aurora boreal brilla detrás de una estación de lanzamiento de misiles Patriot M903 asignada al 5.º Batallón, 52.º Regimiento de Artillería de Defensa Aérea, durante el Ejercicio ARCTIC EDGE 2022 en la Base Aérea de Eielson, Alaska

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó de éxito su reunión de la semana pasada con Donald Trump, en la que se avanzó en la adquisición de nuevos sistemas de defensa antiaérea, lo que contrasta con las informaciones según las cuales Trump le había increpado con obscenidades en la Casa Blanca.

En declaraciones a los medios de comunicación el domingo, en principio extraoficiales pero autorizadas para su publicación el lunes, el líder ucraniano calificó de "positivo" el mensaje de Trump en la reunión, que terminó con un llamamiento de Trump a un alto el fuego con las fuerzas en el lugar.

Como resultado de la visita de Zelenski a Washington, Ucrania estaba preparando un contrato para la compra de 25 sistemas de defensa antiaérea Patriot, un importante refuerzo de sus defensas contra los ataques de misiles rusos, dijo Zelenski.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Zelenski habló antes de que Reuters y otras organizaciones de noticias informaran de que Trump había presionado a Zelenski para que cediera territorio durante su reunión, que las fuentes describieron como más tensa de lo que se había revelado inicialmente.

"Después de muchas rondas de discusión durante más de dos horas con (Trump) y su equipo, su mensaje, en mi opinión, es positivo: que nos mantengamos donde estamos en la línea del frente", dijo Zelenski.

Ucrania y sus aliados llevan tiempo pidiendo un alto el fuego inmediato con tropas en el lugar, mientras que Moscú ha exigido a Ucrania que ceda más territorio antes de detener los combates.

Zelenski no especificó lo cerca que había estado Ucrania de firmar el contrato para los 25 Patriots, pero dijo que en su viaje se había dedicado mucho tiempo a discutir el asunto, incluso directamente con Trump.

Zelenski no logró su objetivo declarado de persuadir a Washington para que proporcione a Ucrania misiles de crucero Tomahawk para ataques de largo alcance dentro de Rusia. Zelenski dijo que creía que esto se debía a que Trump no quería dar pasos que enfurecieran a Vladimir Putin poco antes de un plan para reunirse con el presidente ruso en una cumbre.

Zelenski ha pasado medio año reconstruyendo su relación con Trump desde una desastrosa reunión en febrero, en la que Trump y el vicepresidente JD Vance reprendieron al líder ucraniano ante las cámaras en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Zelenski volvió a la Casa Blanca el viernes para reunirse con Trump, un día después de que éste hablara por teléfono con Putin.

Tres fuentes describieron la reunión de Trump con Zelenski como tensa, en la que Trump profirió insultos en repetidas ocasiones.

"Fue bastante malo", dijo una de las fuentes sobre la reunión. "El mensaje fue: 'Tu país se congelará y tu país será destruido'" si Ucrania no llega a un acuerdo con Rusia.

Fue el último cambio aparente en las posiciones de Trump, que había dicho durante meses que Ucrania debe ceder territorio para hacer la paz, sólo para describir a Rusia el mes pasado como un "tigre de papel" y decir que Ucrania podría potencialmente recuperar todo su territorio.

Trump y Putin tienen previsto reunirse en Budapest, capital de Hungría, país miembro de la OTAN y de la UE que ha mantenido cálidas relaciones con Moscú durante toda la guerra de Ucrania.

Zelenski criticó la elección del lugar, sugiriendo que la política interna de Hungría había desempeñado un papel en la elección: "Estamos hablando de la paz en Ucrania, no de elecciones en Hungría". No obstante, afirmó que estaría dispuesto a asistir a las conversaciones si se le invitara.

(Reportaje de Max Hunder; Edición de Peter Graff, Editado en español por Juana Casas)