Puerto ruso de Ust-Luga, dañado por drones ucranianos que provocan incendio

FOTO DE ARCHIVO. Una imagen satelital muestra humo elevándose desde el puerto báltico ruso de Ust-Luga.

​El puerto ruso de Ust-Luga, uno de sus principales puntos de ‌exportación de petróleo, ‌sufrió daños el domingo a causa de un ataque con drones ucranianos que provocó un incendio, informaron fuentes oficiales de Rusia.

Ucrania ha intensificado este mes los ataques con drones contra la infraestructura de ​exportación de petróleo ⁠y combustible de Rusia, alcanzando los ‌tres principales puertos de exportación ⁠de crudo del oeste ⁠del país, incluidos Novorosíisk, en el mar Negro, y Primorsk y Ust-Luga, en el ⁠mar Báltico.

Esos ataques han provocado graves ​interrupciones en el suministro ‌de petróleo de Rusia, ‌el segundo mayor exportador de petróleo ⁠del mundo, y han afectado a Moscú justo cuando los precios del crudo superan los 100 dólares por barril debido ​a ‌la guerra con Irán.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El gobernador de la región de Leningrado, en el norte de Rusia, dijo que se habían producido oleadas de ataques ⁠con drones ucranianos en la zona y que se había declarado un incendio en el puerto de Ust-Luga, que también fue alcanzado por drones el miércoles.

El puerto, operado por el monopolio ruso de oleoductos Transneft , ‌gestiona alrededor de 700.000 barriles diarios de exportaciones de petróleo y, según fuentes, envió 32,9 millones de toneladas métricas de productos petrolíferos en 2025.

La agencia de seguridad ‌ucraniana SBU dijo que drones de largo alcance atacaron una terminal petrolera en Ust-Luga. ‌Añadió en ⁠un comunicado que el ataque causó "graves daños" y un incendio en ​el puerto.

Reuters no pudo verificar de inmediato la magnitud de los daños.

Con información de Reuters