Francia detiene a otros dos sospechosos en relación con atentado frustrado contra Bank of America en París

La fiscalía antiterrorista francesa ha abierto una investigación por un presunto ataque contra una sucursal de Bank of Americl en París.

Las autoridades francesas detuvieron a otros dos sospechosos en relación con un ataque frustrado contra ‌las oficinas del ‌Bank of America en París, informó el domingo la Fiscalía Antiterrorista del país.

"Anoche se detuvo a otras dos personas en el marco de la investigación iniciada el 28 de marzo de 2026 sobre los delitos cometidos contra Bank of America", indicó la fiscalía en un comunicado ​a Reuters. Se ⁠ha prorrogado la detención del primer sospechoso detenido ‌el sábado, un menor, añadió.

Según la legislación francesa, ⁠los sospechosos en casos de ⁠terrorismo pueden permanecer detenidos hasta 96 horas, con posibilidad de prórrogas bajo supervisión judicial.

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La Fiscalía Antiterrorista informó el sábado ⁠de que había abierto una investigación por intento ​de destrucción mediante incendio u otros ‌medios peligrosos, así como por ‌la fabricación, posesión y transporte de un artefacto ⁠explosivo o incendiario.

Al ser preguntado sobre posibles patrocinadores, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, señaló las sospechas que apuntan a Irán, pero dijo que no se había ​llegado a ‌ninguna conclusión.

"En este tipo de conflicto, hay varios servicios iraníes que probablemente lleven a cabo acciones como estas a través de intermediarios... Existe una sospecha significativa, pero corresponde a la investigación determinarlo", ⁠dijo.

La embajada iraní en Francia se negó a comentar comentarios de Nuñez.

La investigación ha sido asignada a la unidad judicial de la policía de París y a la agencia de inteligencia interior de Francia.

Nuñez dijo que la policía intervino en la madrugada del sábado en el distrito 8 ‌de París después de que una patrulla encargada de proteger lugares sensibles viera a dos individuos colocando e intentando detonar un artefacto explosivo improvisado afuera del banco.

Los agentes intervinieron y detuvieron a un sospechoso en el lugar, mientras que ‌el segundo huyó, afirmó Núñez a BFM TV a última hora del sábado.

"Una persona intentaba encender un artefacto explosivo improvisado fabricado ‌con un recipiente ⁠que probablemente contenía hidrocarburos y un sistema de ignición rudimentario, mientras que otra lo ​grababa", dijo Núñez. Añadió que el artefacto, aunque rudimentario, podría haber sido letal, y que los agentes impidieron que se detonara.

Con información de Reuters