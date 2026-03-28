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Zelenski acuerda cooperación en materia de defensa con Emiratos Árabes Unidos y Qatar durante su visita al golfo

28 de marzo, 2026 | 12.08

Ucrania acordó el sábado cooperar en materia de defensa con los ‌Emiratos Árabes ‌Unidos y Qatar, mientras el presidente Volodímir Zelenski visitaba ambos países en medio de una escalada de tensiones en la región.

El Ministerio de Defensa de Qatar dijo el sábado que Doha y Kiev ​firmaron un acuerdo ⁠de cooperación en materia de defensa ‌que incluye el mercado de ⁠conocimientos especializados en la ⁠lucha contra misiles y sistemas aéreos no tripulados.

Zelenski había visitado anteriormente los EAU y se ⁠había reunido con el presidente, el ​jeque Mohamed bin Zayed Al ‌Nahyan, tras lo cual ‌ambos países acordaron cooperar en los ⁠ámbitos de la seguridad y la defensa.

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"Nuestros equipos ultimarán los detalles", dijo Zelenski en la aplicación Telegram en ​referencia a ‌las conversaciones mantenidas en los Emiratos Árabes Unidos.

Ucrania, que cuenta ya con años de experiencia en el derribo de drones y misiles ⁠rusos, estaba a punto de cerrar varios acuerdos de seguridad para contrarrestar los ataques iraníes, había declarado el viernes a Reuters su ministro de Asuntos Exteriores, Andrii Sybiha.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra ‌Irán ha causado la muerte de más de 2.000 personas, ha tensionado a los mercados globales y ha provocado ataques de represalia iraníes que han cerrado de facto ‌el estrecho de Ormuz y ataques a varios países del golfo con misiles y ‌drones.

Zelenski había ⁠llegado a Arabia Saudita el jueves, donde ambos países también firmaron ​un acuerdo de cooperación en materia de defensa.

Con información de Reuters

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