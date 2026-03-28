El jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos, se reúne con Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania

Ucrania acordó el sábado cooperar en materia de defensa con los ‌Emiratos Árabes ‌Unidos y Qatar, mientras el presidente Volodímir Zelenski visitaba ambos países en medio de una escalada de tensiones en la región.

El Ministerio de Defensa de Qatar dijo el sábado que Doha y Kiev ​firmaron un acuerdo ⁠de cooperación en materia de defensa ‌que incluye el mercado de ⁠conocimientos especializados en la ⁠lucha contra misiles y sistemas aéreos no tripulados.

Zelenski había visitado anteriormente los EAU y se ⁠había reunido con el presidente, el ​jeque Mohamed bin Zayed Al ‌Nahyan, tras lo cual ‌ambos países acordaron cooperar en los ⁠ámbitos de la seguridad y la defensa.

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"Nuestros equipos ultimarán los detalles", dijo Zelenski en la aplicación Telegram en ​referencia a ‌las conversaciones mantenidas en los Emiratos Árabes Unidos.

Ucrania, que cuenta ya con años de experiencia en el derribo de drones y misiles ⁠rusos, estaba a punto de cerrar varios acuerdos de seguridad para contrarrestar los ataques iraníes, había declarado el viernes a Reuters su ministro de Asuntos Exteriores, Andrii Sybiha.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra ‌Irán ha causado la muerte de más de 2.000 personas, ha tensionado a los mercados globales y ha provocado ataques de represalia iraníes que han cerrado de facto ‌el estrecho de Ormuz y ataques a varios países del golfo con misiles y ‌drones.

Zelenski había ⁠llegado a Arabia Saudita el jueves, donde ambos países también firmaron ​un acuerdo de cooperación en materia de defensa.

Con información de Reuters