¿Por qué no juega Boca este fin de semana en el fútbol argentino?

Boca entrena de cara a su próximo compromiso.

Boca Juniors no podrá jugar este fin de semana y su visita ante Talleres, que contará con público de ambas parcialidades, se postergará por una semana más. Por ello, sus hinchas deberán esperar algunos días más para volver a ver a su equipo después de lo que fue la victoria por 2-0 ante Instituto de Córdoba. Dicho triunfo le permitió sumar en confianza y cortar con una larga sequía de partidos sin ganar de local (antes venció a Deportivo Riestra y Newell´s Old Boys).

De este modo, el entrenador Claudio Úbeda podrá planificar lo que será el encuentro contra la "T" de cara a una seguidilla de encuentros importante que tiene en el horizonte su debut en la Copa Libertadores de América, a la que el conjunto azul y oro volverá a estar en la fase de grupos después de dos años de ausencia (en 2024 no clasificó y en 2025 quedó afuera en fase 2 -repechaje- contra Alianza Lima).

Por qué no juega Boca este fin de semana

Boca no juega este fin de semana porque hay fecha FIFA y juega la Selección Argentina (el equipo de Lionel Scaloni usa la Bombonera para enfrentar a Mauritania y Zambia). Esto hizo que la fecha 13 del torneo Apertura se empiece a jugar el próximo miércoles 1 de abril y se extienda hasta el lunes 6 de abril. El plato fuerte de la próxima fecha será el clásico del sábado 4 entre Independiente y Racing.

Cuándo juega Boca frente a Talleres de Córdoba

El conjunto Xeneize visitará a Talleres, en el Estadio Mario Alberto Kempes, el próximo jueves 2 de abril a las 20:30 horas. El partido contará con venta de entradas para el público de Boca, que ocupará la popular Artime, que puede albergar a más de 10.000 personas. Por el momento no se definieron los precios ni la modalidad de la venta de las entradas, mientras que los socios de Talleres que suelen ubicarse en esa tribuna popular, deben tramitar el cambio de ubicación o adquirir una entrada alternativa.

Boca se mide contra Talleres.

El debut de Boca en la Copa Libertadores: cuándo juega vs. Universidad Católica

El club de La Ribera debutará en la Copa Libertadores será el martes 7 de abril cuando se mida como visitante en Santiago de Chile ante Universidad Católica. Luego le tocará jugar de local el 14 de abril ante Barcelona de Guayaquil (en el medio juega el clásico contra Independiente el 11 de abril), mientras la planificación continúa con el superclásico ante River el 18 de abril.