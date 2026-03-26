Chau Aranda de Boca: estos clubes de Italia lo quieren si o si para el próximo mercado de pases

El fútbol argentino es observado desde varias partes de Europa de manera constante porque se trata de una máquina de fabricar muy buenos jugadores. En esta oportunidad, Boca se ve obligado a montar una protección especial para que Tomás Aranda no se vaya con tanta rapidez después de que se conociera que es seguido de cerca por dos clubes de Italia. Esto obliga a pensar en una cláusula de rescisión elevada y un mejor trato para el juvenil.

Si se repasa la ficha del juvenil, se puede apreciar que tiene 18 años, se desempeña como volante ofensivo, pero también se ubica en el sector izquierdo del campo de juego. Además de que lleva disputados 11 partidos oficiales con la camiseta del Xeneize en lo que va de la temporada y un gol marcado que fue el pasado fin de semana frente a Instituto de Córdoba en el marco de la fecha 12 del Torneo Apertura. Algo que despertó dos intereses.

De acuerdo con lo expresado en Tutto Mercato de Italia, el periodista Marco Conterio expuso que Tomás Aranda se encuentra en la mira del Parma y Como. Este último es bastante particular porque supo armar un interesante plantel con préstamos desde clubes grandes y jugadores jóvenes de gran calidad. Todo bajo la atenta mirada de Cesc Fábregas, que en sus primeros pasos como entrenador está sorprendiendo al colocar su equipo en cuarta posición con 57 unidades y en zona de Champions League.

Sin embargo, estos dos clubes tendrán un obstáculo si deciden avanzar de manera formal para quedarse con la ficha del volante. Es que Boca le colocó una cláusula de rescisión de 20 millones de dólares, que deberá abonarse en un solo pago y libre de cualquier tipo de retención. Para los hinchas se trata de una cifra baja, porque los equipos de Europa se encuentran en condiciones de quebrar con cierta facilidad la protección que recae sobre el canterano. Uno que cuenta con contrato hasta el 31 de diciembre del 2029.

¿Alan Lescano nunca estuvo cerca de jugar en Boca?

Una de las novelas del mercado de pases de verano fue el posible traspaso de Alan Lescano desde Argentinos Juniors a Boca. Sin embargo, la operación nunca llegó a buen puerto y las charlas parecieran que no se van a retomar en el futuro y mucho más después de las declaraciones que el jugador realizó en las últimas horas. Unas que fueron consideradas contundentes.

“Hubo muchos comentarios de que ya estaba arreglada mi parte y eso jamás fue así. Se comunicaron con representante, eso que preguntaron, de ahí a llegar a un acuerdo yo y tener todo arreglado, eso fue todo mentira“, expresó el jugador en charla con ESPN. Mientras que en el Xeneize señalan que la falta de entendimiento fue producto de un pequeño detalle en su pase.

La ficha del jugador se encuentra repartida entre Argentinos Juniors y Gimnasia de La Plata. Si bien la propuesta de Boca era adquirir el 100%, el conjunto de La Paternal nunca alcanzó un acuerdo con su par platense, que rechazó el dinero que iba a recibir por el 50% de los derechos económicos que tiene en su poder. De hecho, se pidió por incrementar el valor de la operación.