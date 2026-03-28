Se le escapó a El Trece: lo querían para conducir las mañanas y terminó firmando con otro canal

El Trece no contará con este conductor.

En medio de los constantes movimientos que sacuden a la televisión, un nombre empezó a sonar con fuerza para reforzar a El Trece en una de las franjas más disputadas: las mañanas. Sin embargo, cuando todo indicaba que el acuerdo estaba encaminado, la historia dio un giro inesperado.

¿Quién es el conductor que no llegará a El Trece?

Se trata de Leo Montero, quien en los últimos días fue vinculado con un posible desembarco en El Trece para ponerse al frente de un nuevo ciclo matutino. Las versiones crecieron rápido y lo daban como una de las apuestas del canal para renovar su grilla.

Leo Montero no estará en El Trece.

Pero el propio conductor salió a frenar los rumores y aclaró su situación. En diálogo con Juan Etchegoyen, fue contundente al desmentir cualquier negociación con la señal del sol.

“Yo me incorporo a TN con un ciclo de entrevistas a deportistas donde la voy a ir a promocionar a los diferentes programas de la señal”, explicó, confirmando así su nuevo destino laboral. El proyecto, que comenzará en abril, ya está en marcha con la escenografía en desarrollo y una fuerte apuesta por contenidos tanto en estudio como en exteriores.

Además, adelantó que no será lo único que hará: también continuará con Modo Animal y sumará entrevistas a figuras destacadas, en un formato que busca combinar actualidad, deporte y entretenimiento.

Leo Montero desmintió conducir la mañana de El Trece

Sobre los rumores que lo vinculaban con El Trece, fue tajante. “Es mentira que voy a estar en la mañana del canal o que me junté con las autoridades. No me reuní con nadie”, aseguró, descartando de plano cualquier acercamiento.

Incluso fue más allá y aclaró que tampoco existieron contactos con figuras clave de la señal. “No me junté ni con Suar, ni con Codevila, ni con Coco Fernández”, detalló, buscando cerrar definitivamente la puerta a esas versiones.

Mientras tanto, desde TN no solo lo suman para este nuevo ciclo, sino que también lo proyectan para otros contenidos dentro del canal, lo que marca una apuesta a largo plazo. Su éxito en Infobae hizo que confíen en él como una de sus grandes estrellas.

Así, cuando parecía que El Trece tenía una carta fuerte para sus mañanas, el pase se cayó antes de concretarse. Y Montero, lejos de quedarse sin pantalla, ya tiene todo listo para iniciar una nueva etapa en otra señal. Sumado a su trabajo en ESPN con los partidos de NBA.