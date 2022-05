Claves del día 92 de la guerra: "Máxima intensidad" de los combates y escenario "dificil" en Donbass

A continuación, un repaso de los principales hechos ocurridos hoy, en el día 92 de la invasión de Rusia a Ucrania:

- La viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Maliar, dijo que los combates en el Donbass, la región oriental que Rusia busca arrebatarle, llegaron a su "máxima intensidad" y advirtió: "Tenemos ante nosotros un período largo y extremadamente difícil".

- La Fuerza de Tarea Conjunta ucraniana desplegada en el Donbass dijo en un comunicado que Rusia atacó en las últimas horas 41 localidades y pueblos de las dos provincias que forman la región, Lugansk, al norte, y Donetsk, al sur.

- El gobernador de Lugansk, Sergii Gaidai, aseguró que allí "la tarea es extremadamente difícil” porque hubo “tres meses de ataques constantes” y “ahora todas las fuerzas rusas están desplegadas aquí y tenemos que contener esta horda". El gobernador de Donetsk, Pavlo Kirilenko, dijo que cuatro civiles murieron anoche en ataques rusos.

- El vocero del Ministerio de Defensa ruso, general Igor Konashenkov, dijo que aviones bombardearon la estación de la ciudad de Pokrovsk, en Donetsk, cuando llegaba a ella una brigada de asalto destinada a reforzar las tropas ucranianas. Reportó además que fuerzas rusas destruyeron un centro de inteligencia electrónica en Dniprovske, en la sureña provincia de Mikolaiv, donde mataron a 11 soldados y 15 expertos extranjeros. Agregó que la Fuerza Aérea rusa atacó 48 concentraciones de tropas, armas y dos depósitos de municiones en las últimas 24 horas, y que más de 500 blancos en otras partes de Ucrania fueron alcanzados con artillería en las últimas 24 horas.

- El jefe del gobierno de Alemania, el canciller federal Olaf Scholz, dijo ante el Foro Económico de Davos que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, "ya no ha logrado sus objetivos estratégicos". Scholz agregó: "No podemos permitir que Putin gane la guerra y estoy convencido de que no lo hará. Hasta ahora no ha logrado ninguno de sus objetivos estratégicos, y uno de ellos, el de ocupar toda Ucrania, está ahora más lejos que nunca".

- El gobernador de la provincia ucraniana de Jarkov (que limita con el Donbass y con Rusia), Oleg Siniehubov, dijo que al menos cuatro civiles murieron y siete resultaron heridos en ataques a Jarkov capital, la segunda mayor ciudad de Ucrania.

- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió por teléfono a su par de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, "respetar la decisión soberana" de Finlandia y Suecia y no bloquear su adhesión a la OTAN. Erdoga le reiteró sus recelos por los "contactos" que, según él, mantienen los países nórdicos con organizaciones kurdas catalogadas de "terroristas" por Ankara. Macron y Erdogan también hablaron sobre "la urgencia de retomar las exportaciones de cereales ucranianos" bloqueados por la guerra, y sobre las "formas posibles de transportar" estos cereales.

- La embajadora ucraniana en Ginebra, Yevheniia Filipenko, destacó la crisis alimentaria que amenaza al mundo a causa de la guerra y criticó el bloqueo ruso a la salida de buques con granos de Ucrania.

- Los países que integran la Organización Mundial de la Salud (OMS) condenaron en la asamblea anual del organismo y por mayoría los bombardeos rusos contra contra los civiles y las instalaciones sanitarias. La resolución no prevé sanciones concretas contra Rusia, que junto a Bielorusia y Siria presentó ante la asamblea un texto propio sobre la guerra en Ucrania, que pretende ser "más neutral". Varios países dijeron que rechazarán.

Con información de Télam