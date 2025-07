Cuáles son los países con alerta de tsunami en Sudamérica: qué pasa en Argentina.

El terremoto de magnitud 8,8 en la escala de Richter que se registró frente a la península de Kamchatka, en el Extremo Oriente de Rusia, con una profundidad estimada de entre 18 y 20 kilómetros, puso en alerta de tsunami a diferentes países de Sudamérica. ¿Qué países se verán afectados y que podría pasar en Argentina?

Alerta de tsunami en diferentes países del mundo tras el terremoto en Rusia

El sismo en Rusia, registrado a las 11.24 hora local, es el más violento desde el devastador terremoto de Japón en 2011 y se ubica como el sexto más fuerte del que se tiene registro. El fenómeno generó una ola de preocupación global y el Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) emitió alertas para múltiples países. En algunas zonas, incluso, ya se registraron olas de hasta 5 metros de altura que en repetición podrían llevar a graves peligros para los habitantes de zonas costeras.

Diferentes países del mundo y también de Sudamérica están en un sistema de alerta y algunas han comenzado a evacuar:

Colombia: ordenó evacuar playas y zonas costeras del océano Pacífico debido a la alerta de tsunami tras el terremoto. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) solició "evacuar de manera preventiva las playas y zonas de bajamar" en los departamentos de Nariño (suroeste) y Chocó (noroeste) a quienes recomendaron dirigirse a lugares altos y alejados de la costa. Mientras que los departamentos de Cauca y Valle del Cauca (suroeste) permanecen bajo estado de "advertencia". Todas las regiones de Colombia con salida al océano Pacífico tendrán "restricción" en el tráfico marítimo.



Perú: además de emitir una alerta de tsunami tras la actividad en Rusia, el país registró un sismo de magnitud 4.0 este miércoles en la región Ica, con epicentro en el distrito de Changuillo, provincia de Nasca. El movimiento telúrico ocurrió a las 06:46 (hora local) y tuvo una profundidad de 38 kilómetros, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú. No se han reportado daños materiales ni víctimas hasta el momento. Las autoridades continúan monitoreando la zona como parte del protocolo de prevención ante posibles réplicas.

Japón: especialmente Hokkaido y el norte del archipiélago tuvo olas registradas entre 1 y 3 metros. Más de 900.000 personas fueron evacuadas y se suspendieron actividades en la planta nuclear de Fukushima como medida preventiva. En 2011, un tsunami provocó una falla en la central nuclear de esa ciudad japonesa.

Estados Unidos (Hawái y la costa oeste): Hawái experimentó olas entre 1 y 1,7 metros, se declaró estado de emergencia y se ordenaron evacuaciones en islas como Oahu. En California, se registraron aumentos de 0,5 metros sobre el nivel de pleamar

Ecuador, México, en Sudamérica, y Canadá, Alaska, Filipinas, Indonesia, China, Nueva Zelanda, y Australia también emitieron avisos y estados de alerta ante la posibilidad de que olas de gran magnitud impacten en sus costas, aunque con riesgo menor.

La situación continúa en desarrollo y se espera que las actualizaciones oficiales definan el alcance del fenómeno y sus consecuencias en las próximas horas.

¿Podría haber un tsunami a Argentina?

La onda expansiva del terremoto que genera la alerta de olas de grandes dimensiones afecta al Pacífico sur. Por eso en Chile hay un alerta especial en estos momentos. Sin embargo, por razones geográficas, Argentina no corre riesgos. Aunque la zona más austral del país, Tierra del Fuego podría tener un aumento del nivel del agua, pero es poco probable y de muy bajo riesgo.

Además, la costa atlántica de Argentina no está expuesta a riesgo por este tsunami por la orientación geográfica, ya que el epicentro del sismo se ubicó en el Pacífico Norte, sin conexiones que permitan que una ola proyectada hacia esa zona se desplace hacia el océano Atlántico. Además, los tsunamis generados en Kamchatka se dispersan hacia el Pacífico y no cruzan el continente, especialmente no hacia la cuenca del Atlántico.