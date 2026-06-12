Tres noches de disturbios en Irlanda del Norte dejan 19 detenidos y 12 heridos

La policía de Irlanda del Norte confirmó 19 jóvenes detenidos y 12 policías heridos en lo que fueron las tres noches seguidas de protestas racistas contra migrantes en el centro de Belfast, capital irlandesa, y otras localidades de alrededores como Derry. Entre las detenciones hubo un menor de edad de 16 años, mientras que el agresor identificado como impulsor de los incidentes ya fue llevado a declarar frente a un tribunal.

El lunes por la noche trascendió el caso de Hadi Alodid, un refugiado sudanés de 30 años que habría apuñalado a un irlandés de 40 años identificado como Sephen Ogivly en plena calle. En el ataque, que quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales, se vió que la víctima habría sufrido heridas de extrema gravedad en los ojos, el cuello y la espalda.

El caso despertó manifestaciones masivas en toda la ciudad de Belfast que derivaron en agresiones contra migrantes durante las noches del martes, miércoles y jueves.

Los manifestantes se enfrentaron con la policía, incendiaron viviendas y vehículos y obligaron a varias familias a abandonar sus hogares por temor a nuevos ataques. La policía irlandesa reportó hasta hoy el momento es de 12 agentes heridos y 19 detenidos. En paralelo, las autoridades británicas desplegaron cañones de agua para dispersar a los manifestantes y advirtieron sobre un creciente clima de temor entre las minorías étnicas. El secretario para Irlanda del Norte, Hilary Benn, condenó la violencia y afirmó que "no existe justificación" para los ataques registrados en las últimas horas.

El subcomisario Ryan Henderson declaró ante la prensa que, tras jornadas de violencia los días martes y miércoles, la noche del jueves 11 de junio habría sido "mucho más tranquila". Los arrestados ya fueron imputados por desórdenes y presentados ante el tribunal, según explicó Henderson, y agregó que sus agentes siguen trabajando "día y noche" para identificar a otros implicados en los altercados.

De acuerdo al testimonio del responsable policial, algunos de los delitos que motivaron los arrestos aparte de las agresiones fueron daños deliberados a vehículos en Taughmonagh (al sur de Belfast); un ataque incendiario contra una vivienda en Shore Road (al norte de Belfast); lanzamientos de piedras contra una patrulla policial en Newtwonabbey; y la confección de grafitis callejeros en distintas áreas del este de Belfast.

Qué se sabe de la víctima y cómo avanza el caso

Los disturbios, protagonizados por centenares de jóvenes vestidos de negro y con las caras cubiertas, dejaron además a doce agentes de policía heridos. Fuentes médicas confirmaron que Ogivlie, la víctima del primer ataque que desató las protestas, se está recuperando de las heridas aunque perdió un ojo. La familia de Ogilvie hizo un llamado a la calma y señalaron que la violencia "no es el camino", a la par que pidieron que no se haga un uso político de la tragedia.

El agresor de Ogivlie compareció el miércoles ante un tribunal, donde fue acusado formalmente de intento de asesinato. Se supo posteriormente que el inmigrante sudanés llegó al Reino Unido en febrero de 2023, procedente de Irlanda, y que antes había estado en París y tiene, hasta 2028, un estatuto de refugiado político en Reino Unido.