Incendian viviendas en Belfast durante protestas contra inmigrantes tras un ataque con arma blanca

Un coche arde en el este de Belfast durante una protesta tras un ataque con arma blanca ocurrido el 8 de junio que dejó a un hombre gravemente herido y llevó a la policía a declarar la situación como crítica en Belfast, Irlanda del Norte

Un ​grupo de hombres enmascarados obligó a varias familias a abandonar sus hogares en llamas en Belfast tras una ola de violencia contra los inmigrantes ocurrida el martes por ‌la noche, después de que un ‌sudanés fuera acusado de un ataque con arma blanca, informó la ministra principal de Irlanda del Norte, Michelle O’Neill.

Cientos de manifestantes, muchos de ellos con el rostro cubierto, atacaron a la policía e incendiaron vehículos en varios puntos de Irlanda del Norte después de que se hiciera viral un vídeo del ataque con arma blanca, que dejó a una persona con heridas graves en el cuello y la cabeza.

El martes por la noche se podían ver varias viviendas ​en llamas en la ciudad. ⁠Un vídeo difundido por la BBC mostraba a la policía ayudando a una familia a ‌escapar de una casa incendiada.

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"No puede haber excusa ni justificación para los ⁠ataques de esta noche", dijo O’Neill en un comunicado. "Que ⁠grupos de hombres enmascarados quemen las casas de familias no es más que una cobardía nauseabunda".

UN "REPUGNANTE" ATAQUE CON CUCHILLO DESENCADENA LA VIOLENCIA

El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó de "repugnante" el primer ataque ⁠con arma blanca, que tuvo lugar en el norte de Belfast a última ​hora del lunes por la noche.

El ataque, que por el momento ‌no se está tratando como un acto terrorista, ‌se produce en un momento de gran tensión en Reino Unido tras el asesinato ⁠de un estudiante al que la policía esposó mientras yacía moribundo por las puñaladas recibidas, después de que su asesino, un hombre sij, alegara falsamente que se trataba de un ataque racista.

También ocurre tras repetidas protestas contra la inmigración, en las que los partidos populistas afirman que ​la política de ‌asilo británica ha permitido la entrada de hombres peligrosos en el país. El año pasado se produjeron disturbios contra los inmigrantes en Irlanda del Norte ante la indignación por una presunta agresión sexual.

VEHÍCULOS INCENDIADOS POR TODA LA CIUDAD

Jóvenes enmascarados se reunieron en distintos puntos de Belfast a primera hora de la tarde del martes, ⁠y la policía respondió desplegando vehículos blindados. Los manifestantes incendiaron varios vehículos por toda la ciudad, incluido un autobús.

La BBC informó de que una multitud de 100 hombres derribó puertas y rompió ventanas de viviendas en una calle del este de Belfast.

"Los están echando solo por ser negros", dijo el pastor Jack McKee a la BBC tras los ataques a viviendas en el norte de la ciudad.

El sospechoso del apuñalamiento, un ciudadano sudanés de 30 años, fue acusado el martes por la tarde de intento ‌de asesinato, posesión de un objeto punzante en un lugar público y amenazas de muerte.

Está previsto que comparezca ante el Tribunal de Magistrados de Belfast el miércoles.

La víctima, un hombre de unos 40 años, sufrió lesiones graves en los ojos y cortes en la cara y la espalda durante el "brutal" ataque, en el que se encontró un cuchillo de cocina en el lugar de los hechos, ‌informó el subjefe de policía de Irlanda del Norte, Ryan Henderson.

Las imágenes mostraban a varios ciudadanos tratando de repeler al agresor antes de que llegara la policía, y los altos mandos les atribuyeron el ‌mérito de haber salvado ⁠la vida del hombre.

Los líderes de los principales partidos políticos de Irlanda del Norte condenaron conjuntamente el ataque, calificándolo de "horrible", y también hicieron un llamamiento ​a la calma, afirmando que los disturbios solo perjudicarían a sus comunidades.

Con información de Reuters