Una jueza ordena al Gobierno de Trump restaurar parte de la financiación suspendida a UCLA

Una jueza de Estados Unidos ordenó el martes al Gobierno del presidente Donald Trump que restablezca una parte de la financiación federal de subvenciones que suspendió recientemente para la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

La jueza de distrito Rita Lin, de San Francisco, dictaminó que las suspensiones de financiación de subvenciones violaban una orden judicial preliminar anterior de junio en la que ordenó a la Fundación Nacional de la Ciencia restaurar decenas de subvenciones que había cancelado en la Universidad de California.

Esa orden había impedido a la agencia cancelar otras subvenciones en el sistema de la Universidad de California, del que forma parte la UCLA.

"Las acciones de la NSF violan la Orden Judicial Preliminar", escribió Lin, designada por el ex presidente demócrata Joe Biden. La Casa Blanca y la universidad no hicieron comentarios inmediatos sobre el fallo.

La UCLA dijo la semana pasada que el Gobierno había congelado 584 millones de dólares en financiación. Trump ha amenazado con recortar los fondos federales destinados a las universidades por las protestas de estudiantes propalestinos contra el asalto militar de Israel, aliado de Estados Unidos, a Gaza.

El diario Los Angeles Times informó de que la orden de la jueza pedía la restauración de más de un tercio de los 584 millones de dólares de financiación suspendida.

La Universidad de California dijo la semana pasada que estaba revisando una oferta de acuerdo del Gobierno de Trump para la UCLA en la que la universidad pagará mil millones de dólares. Dijo que un pago tan grande "devastaría" a la institución.

El Gobierno alega que las universidades, incluida la UCLA, permitieron el antisemitismo durante las protestas.

Los manifestantes, incluidos algunos grupos judíos, afirman que el Gobierno equipara erróneamente sus críticas a la guerra de Israel en Gaza y su ocupación de los territorios palestinos con el antisemitismo, y su defensa de los derechos palestinos con el apoyo al extremismo.

Algunos expertos han expresado su preocupación por la libertad de expresión y la libertad académica ante las amenazas del presidente republicano. El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, calificó la oferta de acuerdo del Gobierno Trump como una forma de extorsión.

El año pasado ocurrieron grandes manifestaciones en la UCLA. El mes pasado, la UCLA acordó pagar más de 6 millones de dólares para resolver una demanda por presunto antisemitismo. También fue demandada este año por un ataque violento de una turba en 2024 contra manifestantes propalestinos.

Los defensores de los derechos observan un aumento del antisemitismo, los prejuicios antiárabes y la islamofobia debido al conflicto en Oriente Próximo. El Gobierno de Trump no ha anunciado investigaciones equivalentes sobre la islamofobia.

El Gobierno ha resuelto sus investigaciones con la Universidad de Columbia, que acordó pagar más de 220 millones de dólares, y la Universidad de Brown, que dijo que pagará 50 millones de dólares. Ambas aceptaron algunas exigencias del Gobierno. Siguen en curso las negociaciones con la Universidad de Harvard.

