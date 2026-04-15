Policía antiterrorista británica investiga intento de ataque incendiario en sinagoga de Londres

​La policía británica, incluidos agentes especializados en la lucha contra el terrorismo, ha iniciado una investigación ‌tras un intento ‌de incendio provocado en una sinagoga del norte de Londres, en el último incidente que afecta a la comunidad judía de la capital.

Dos sospechosos vestidos con ropa oscura y pasamontañas lanzaron dos botellas, que se sospecha que contenían gasolina, y un ladrillo ​contra la sinagoga ⁠de Finchley poco después de la medianoche del ‌miércoles, informó la policía. Ninguna de las ⁠botellas se incendió y no ⁠hubo daños ni heridos.

Sin embargo, el incidente, que se está tratando como un delito de odio antisemita, se ⁠produce apenas unas semanas después de que ​cuatro ambulancias pertenecientes al servicio de ‌emergencias voluntario judío Hatzola fueron ‌incendiadas mientras estaban aparcadas cerca de una sinagoga ⁠en la zona de Golders Green, al norte de Londres.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Somos conscientes de la gran preocupación que este incidente causará en la comunidad, especialmente tras ​el incendio ‌provocado en Golders Green el mes pasado", dijo el superintendente jefe Luke Williams.

La diputada local Sarah Sackman dijo que se negaba a aceptar que este tipo de incidentes se convirtieran ⁠en "la nueva normalidad".

"Este impactante intento de dañar una sinagoga local se suma a una serie de alarmantes ataques contra la comunidad judía en Finchley y Golders Green", dijo en un comunicado.

"Los judíos británicos deben poder vivir sus vidas sin miedo, ya sea llevando a sus ‌hijos a la guardería o acudiendo a la sinagoga. No queremos vivir tras muros cada vez más altos".

Los ataques contra personas judías y objetivos judíos han aumentado en Gran Bretaña desde el asalto de Hamás a ‌Israel en octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza, según la policía y grupos comunitarios.

En febrero, ‌el Gobierno anunció ⁠que se destinarían unos 28 millones de libras (38 millones de dólares) para ayudar a ​garantizar la seguridad en sinagogas, escuelas judías y centros comunitarios.

(1 dólar = 0,7369 libras)

Con información de Reuters