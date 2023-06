Número de trabajadores extra UE superó a sus contrapartes europeas tras el Brexit

El número de trabajadores no pertenecientes a la Unión Europea (UE) superó a sus contrapartes europeas por primera vez en 2022, con una media de 2,7 millones frente a los 2,5 millones de personas que llegaron al Reino Unido el año pasado.

Uno de los principales objetivos del Brexit era cortar la libre circulación con Europa, lo que implicaba reducir el número de trabajadores provenientes del bloque en el país.

Esta medida se planteó con la intención de generar mejores empleos y salarios para los británicos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Sin embargo, según un análisis del diario The Guardian basado en estadísticas del departamento del Gobierno del Reino Unido responsable de la recaudación de impuestos, la inmigración proveniente de fuera de la UE experimentó un aumento significativo, representando ahora la mayoría en la fuerza laboral del Reino Unido.

Este fenómeno marca un hito trascendental en el panorama migratorio y laboral británico, destacando el impacto del Brexit en los patrones de inmigración y la composición de los empleados en el país.

El informe también destaca que varios sectores que anteriormente dependían de los trabajadores de la UE, como los servicios de alojamiento y comida, la administración, la venta al por mayor, la venta al por menor y la reparación de vehículos, han recurrido cada vez más a empleados británicos y de fuera de la UE. Esto sugiere que el mercado laboral se fue adaptando y encontró otras fuentes de mano de obra para llenar las vacantes dejadas por los trabajadores.

Sin embargo, es importante mencionar que algunos sectores, como la agricultura, la silvicultura (cultivo de bosques) y la pesca, todavía dependen en gran medida de los trabajadores de la UE.

Aunque estas áreas experimentaron cambios, siguen contando con una parte importante de la fuerza laboral.

Antes de la pandemia, aproximadamente una de cada siete personas empleadas en el sector agrícola era ciudadana de la UE.

Esta proporción disminuyó desde entonces, pero aún sigue constituyendo una parte esencial del sector.

Madeleine Sumption, directora del observatorio de migración de la Universidad de Oxford, dijo que si bien el Brexit contribuyó a este cambio, también hay otros factores en juego.

Decisiones como la implementación de un sistema de visas de trabajo para los trabajadores del cuidado y la flexibilización de las reglas laborales para los estudiantes internacionales después de sus estudios fueron parte del proceso.

Sin embargo, Sumption destacó que el Brexit no es la única razón detrás de estos cambios en la fuerza laboral.

Otros factores, como los esquemas de migración de Hong Kong y Ucrania, así como el aumento de la demanda en el Servicio Nacional de Salud (NHS), también influyeron en estos patrones de migración hacia industrias de bajos salarios.

"Todas las industrias importantes aumentaron la contratación de trabajadores no pertenecientes a la UE, a menudo de forma drástica. Esto se debe a la llegada de más ciudadanos no pertenecientes a la UE utilizando rutas no laborales y a la posible contratación de familiares de titulares de visas o estudiantes internacionales", explicó Sumption.

Antes de 2020, una gran proporción de los trabajadores extranjeros en sectores como la hostelería, los servicios administrativos y el comercio minorista eran ciudadanos de la UE, mientras que ahora esa participación bajó a menos de la mitad de los empleados.

En la industria inmobiliaria y el sector profesional y científico la composición de la fuerza laboral internacional era equitativa antes de 2020, y ahora los no comunitarios representan el 55% del total.

A su vez, la industria manufacturera y las artes y el entretenimiento todavía sigue empleando a más ciudadanos de la UE que a trabajadores de fuera del bloque, si bien hubo un aumento de 13% para los trabajadores no comunitarios, mientras que los trabajadores de la UE experimentaron una disminución de 12%.

En cuanto al sector de la salud, la proporción de trabajadores extranjeros no comunitarios aumentó de 10% en 2019 a 14% en diciembre de 2022.

Con información de Télam