El canciller argentino, Pablo Quirno, cruzó con dureza al presidente colombiano, Gustavo Petro, luego de que el mandatario cuestionara la política tributaria impulsada por el gobierno de Javier Milei en Argentina. El intercambio se produjo a través de la red social X y sumó así un nuevo capítulo a la relación entre Bogotá y Buenos Aires, muy tensa desde 2023.

A poco menos de una semana del balotaje en Colombia, el presidente Petro le subió el tono a la previa electoral y compartió un informe difundido por Telesur sobre la estructura impositiva argentina. Ese estudio reveló cómo los sectores de menores ingresos enfrentarán una presión tributaria cercana al 36%, mientras que en los niveles más altos de ingresos la carga ronda el 26%.

A partir de esos datos, el presidente colombiano utilizó el caso argentino para advertir sobre los riesgos de las políticas de reducción de impuestos que promueve la derecha colombiana, encabezada por Abelardo de la Espriella, quien enfrentará al oficialista Iván Cepeda el domingo próximo.

"Miren lo que pasa en Argentina, pagan más los trabajadores que los ricos", escribió Petro en sus redes sociales. Y fue más allá en sus críticas al sostener que "esta situación en Argentina es la que pasará si usted se cree la estupidez de prometer bajar impuestos", y agregó: "Efectivamente le bajan impuestos, pero a los más ricos, y le suben a la gente que trabaja". Más tarde redobló la apuesta con otra publicación: "Si Colombia acoge las políticas que Milei hizo en Argentina, simplemente se suicida".

La reacción del Gobierno argentino no tardó en llegar. Pablo Quirno, con pasado en el equipo económico de Milei, citó el mensaje de Petro y respondió tajante: "Siete días para que sea historia. Nefasta, por cierto".

Petro acusó a Trump de "traición" por apoyar a la ultraderecha en Colombia

La tensión entre Bogotá y Washington sumó un nuevo capítulo en las últimas semanas después de que Petro acusara a su par estadounidense, Donald Trump, de incumplir un compromiso de no intervenir en la política interna de Colombia. El mandatario reaccionó después de que Trump expresara públicamente su respaldo al candidato opositor Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta electoral. "Debe dejar al pueblo colombiano libre para votar", reclamó Petro, quien aseguró sentirse "traicionado" por la actitud del líder republicano.

Durante una entrevista en la televisión pública colombiana, Petro sostuvo que Trump "traiciona el acuerdo que hizo conmigo en mi conversación personal, que era no intervenir en Colombia" y advirtió sobre las consecuencias que, a su entender, tendría un eventual triunfo opositor. Además, cuestionó con dureza a Washington al afirmar que el presidente estadounidense utiliza "la amenaza y la humillación con los pueblos" y busca debilitar el Derecho Internacional.

"La bandera de Colombia no se la entregué al señor Trump. Yo me quedo con esta bandera, la defiendo, y a muerte", enfatizó el mandatario.