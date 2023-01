Netanyahu tilda manifestación antigubernamental en Tel Aviv de "incitación salvaje"

(Agrega protesta contra nuevas medidas educativas )

La coalición de gobierno de Israel conformada por partidos de ultraderecha y sionismo ortodoxo se enfrenta a manifestaciones en contra de una reforma judicial y una nueva iniciativa para fomentar la educación ultraortodoxa en el país.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó hoy de "incitación salvaje" a la manifestación que se registró anoche en Tel Aviv contra la coalición derechista y ultra religiosa con la que llegó al gobierno

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Vi las duras imágenes de anoche de la manifestación de izquierda que comparó al ministro de Justicia con los líderes de los nazis", lamentó Netanyahu en su tuit, en alusión a las reacción contra la reforma judicial impulsada por el ministro Yarid Levin.

Señaló que había banderas de la OLP (Organización para la Liberación de Palestina) y agregó que es una "incitación salvaje que no fue condenada por la oposición ni por los principales medios de comunicación", al tiempo que exigió el fin de las protestas.

Anoche, unas 20.000 personas se juntaron en dos marchas en Tel Aviv, según los organizadores, la organización Sanding Together (De pie juntos), que promueve la igualdad y cooperación entre judíos y árabes, y la organización Crime Minister (ministro del crimen), más centrada en criticar a Netanyahu.

Este mismo domingo Netanyahu rechazó las críticas a las propuestas de reforma judicial al asegurar que "carece de cualquier tipo de fundamento el argumento de que la reforma es el fin de la democracia", según comunicó oficialmente a través de su oficina.

En tanto, unos 170 líderes de consejos locales israelíes (administraciones territoriales) enviaron hoy, primer día laborable de la semana en Israel, una carta al Gobierno en protesta frente a una iniciativa para fomentar la educación ultraortodoxa haredi en el país.

Concretamente, los líderes se refieren a una cláusula incluida en los principios del gobierno de coalición, que propone a los consejos que desvíen parte de sus fondos hacia unas instituciones "informales" que imparten estas estrictas enseñanzas.

La carta fue dirigida a Netanyahu, al ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich (líder del Partido Sionista Religioso de extrema derecha y considerado como uno de los puntales ideológicos del nuevo Gobierno) y el ministro de Educación, Yoav Kisch, informó la agencia de noticias AFP.

Los líderes locales denuncian que estas instituciones haredíes "no enseñan el abanico entero de estudios seculares que exige la ley" y aseguran que no tienen intención "de beneficiar a una población por encima de las demás", según la carta recogida por el Times of Israel.

"Como es el Estado el que reconoce a estas instituciones, corresponde al Estado financiarlas", avisan los consejos que, además, entienden esta maniobra como un intento de "expropiación" de sus competencias educativas.

"No vamos a permitir que nos impongan esta enorme carga financiera cuando ya estamos obligados a destinar parte de nuestros presupuestos habituales a los servicios formales de educación", remachan los líderes locales.

Con información de Télam