Batacazo: Esteban Trebucq anunció su renuncia en vivo y explicó los motivos.

El conductor Esteban Trebucq sorprendió a su audiencia al confirmar que no formará parte de la programación de Bondi Live durante la próxima temporada. Si bien continuará con su ciclo habitual en la pantalla de La Nación Más, el periodista decidió dar un paso al costado del proyecto de streaming.

Al comunicar la noticia, confesó que "la verdad es" que le "costó tomar la decisión" debido a su trayectoria, asegurando que, aunque trabajó en muchas compañías y no busca quedar bien con nadie, considera que esa "es una de las mejores empresas periodísticas" en las que le ha tocado desempeñarse.

Para despejar cualquier tipo de rumor sobre conflictos editoriales o censura, el "Pelado" destacó que su valoración positiva se debe a "un montón de cosas", pero fundamentalmente a la "libertad para laburar". En ese sentido, fue contundente al afirmar que "nunca nadie" le dio indicaciones sobre qué hablar y que, cada vez que "se prende el micrófono", dice exactamente lo que quiere.

Respecto a las razones de su salida, Trebucq aclaró que se trata de una "decisión personal" que "no tiene absolutamente nada que ver con la empresa" ni con sus compañeros. Sin querer ahondar en detalles específicos por considerar que "no corresponde", reflexionó sobre su presente y sentenció que "a veces hay que tomar decisiones en la vida" y que luego "hay que cargar con el peso de las decisiones", insistiendo en que "fue personal esto"

Batacazo: Esteban Trebucq anunció su renuncia en vivo y explicó los motivos.

El agradecimiento de Trebucq a Bondi Live

Finalmente, el periodista se mostró "inmensamente agradecido" con las autoridades del canal y subrayó que "no hay nada para recriminar" ni para reclamar. De hecho, cerró su descargo con elogios desmedidos hacia el espacio de trabajo, asegurando que "sinceramente, me quedaría a vivir acá" porque es un lugar "espectacular" e "increíble" donde lo "han tratado bárbaro".