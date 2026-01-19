Este año reabrirá el Showcenter de Haedo.

El emblemático predio de Haedo que durante décadas funcionó como Al Oeste Shopping iniciará una profunda transformación de la mano del grupo IRSA, uno de los desarrolladores más importantes del país en materia de centros comerciales. El plan contempla una inversión superior a los 20 millones de dólares para reconvertirlo en un paseo con unos 50 locales y áreas gastronómicas.

La reapertura de este complejo está prevista para el segundo trimestre de 2026; las tareas de remodelación se extenderán por aproximadamente seis meses y el relanzamiento del predio permitirá la creación de más de 250 empleos. La iniciativa busca recuperar el protagonismo comercial y social del espacio, adaptándolo a las nuevas tendencias de consumo.

El proyecto adoptará un formato outlet, con una oferta orientada a marcas de indumentaria, belleza y gastronomía. A su vez, se mantendrán algunos de los espacios más reconocidos del complejo, como las 14 salas del cine Showcase, el sector de comidas rápidas y el área deportiva. El nuevo shopping contará además con más de mil cocheras cubiertas, pensadas para facilitar el acceso del público de toda la Zona Oeste.

El lugar abrió sus puertas en 1997 bajo el nombre de Showcenter Haedo y rápidamente se consolidó como un ícono del entretenimiento regional, con cine, bowling, videojuegos, juegos y un concurrido patio de comidas. En 2005 pasó a denominarse Al Oeste Shopping, sumando un hipermercado y canchas de paddle. Aunque con el tiempo perdió parte de su brillo original, nunca dejó de ser un punto de referencia para los vecinos.

Shopping de Haedo.

El cine, intacto

Uno de los grandes diferenciales del predio histórico seguirá en pie: las 14 salas del cine Showcase. Su permanencia resulta estratégica dentro del plan de renovación, ya que asegura un flujo constante de visitantes atraídos por la oferta cinematográfica, que funcionará como motor del movimiento general del complejo y potenciará al resto de los locales.

La apuesta combina un paseo de compras con precios outlet y una propuesta de entretenimiento consolidada, sumando además sectores al aire libre. De este modo, el nuevo shopping busca ofrecer una experiencia integral, pensada para pasar varias horas, que resulte atractiva tanto para familias como para jóvenes, consolidándose como un punto de encuentro y recreación para toda la Zona Oeste.