Video: un influencer se burló de una empleada de un shoping y recibió la peor noticia

Se quiso burlar de una empleada de comercio y ocurrió lo peor.

El influencer Valen Fullcane, conocido por filmar videos de TikTok en los que se burla de la gente, quedó envuelto en una polémica tras un video en el que filmó sin consentimiento a una empleada de un shopping. La reacción de la mujer y el repudio en las redes sociales.

En el video puede verse cómo el tiktoker entró a un local de venta de colchones, sommiers y almohadas, y se puso a filmar a una empleada del comercio mientras le hacía preguntas sobre los productos. Cuando la mujer se dio cuenta de que estaba siendo víctima de una broma pesada le pidió que no la filme, pero el joven hizo caso omiso.

El video culmina con el guardia de seguridad del shopping asistiendo a la mujer maltratada, ante las risas del tiktoker que editó el video para propiciar las burlas.

La furia de las redes contra el tiktoker

Por suerte la respuesta de las redes sociales fue inmediata y cientos de usuarios fulminaron al joven que humilló a una mujer: "ojalá se coma un tremendo juicio que deje una jurisprudencia que aniquile influencers" y "Juicio y a sacarle hasta las medias" fueron algunos de los comentarios más indignados. Aunque el video ya es viral el tiktoker lo bajó de su cuenta tras la polémica.