Se iban a casar en 2026: murió la pareja de una famosa influencer

Falleció el novio de una influencer en la previa a su casamiento.

La comunidad digital quedó impactada en las últimas horas tras conocerse la muerte de Pedro Cadahía, pareja de la influencer Manuela Ochoa Gómez-Acebo, con quien tenía planes de casamiento para 2026. El fallecimiento ocurrió el 12 de diciembre de 2025 y fue calificado como una “muerte súbita”, apenas cuatro días después de que la pareja anunciara su compromiso.

La noticia tomó mayor relevancia porque el pedido de casamiento había tenido lugar el 8 de diciembre en México, frente a la Virgen de Guadalupe, en una ceremonia íntima que ambos compartieron con entusiasmo en redes sociales. La boda estaba prevista para octubre de 2026 y formaba parte de un proyecto de vida que la pareja ya había comenzado a construir públicamente.

Tras el fallecimiento, Ochoa Gómez-Acebo publicó una extensa carta de despedida que rápidamente se viralizó. “Te veo en el cielo, te voy a echar de menos”, escribió, y agregó: “Hay gente que es tan santa que no está hecha para este mundo, y tú, mi amor, eres sin duda de esas personas”. En el mismo mensaje, remarcó que no existían enfermedades previas ni señales que anticiparan el desenlace.

La triste despedida de Manuela Ochoa a su pareja

La influencer también expresó el impacto que le genera continuar sin su pareja, aunque aseguró que seguirá adelante: “Ahora me toca vivir por dos, me toca seguir adelante por ti, por nosotros”. El posteo cerró con una reflexión cargada de emoción sobre el futuro que no llegó a concretarse y el consuelo de haber compartido ese compromiso.

Cadahía, de perfil bajo y ajeno a la exposición mediática, era licenciado en finanzas, se había formado en la Universidad Villanueva de Madrid y contaba con un máster en el Instituto de Estudios Bursátiles. Al momento de su muerte, trabajaba como analista sénior en una firma internacional, donde colegas y allegados también lo despidieron con mensajes de pesar.