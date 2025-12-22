Guardiola dice a sus jugadores que no se pasen con la cena de Navidad

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City

Los ‍jugadores del Manchester City tendrán tres días sin jugar al fútbol ‍y para disfrutar ⁠de las vacaciones navideñas, pero su entrenador, Pep Guardiola, dice que cualquiera que se pase en la báscula a su regreso no jugará el sábado contra el Nottingham Forest.

"Todos los jugadores se pesan. Vuelven el día 25 y yo estaré allí ‌controlando cuántos kilos suben, para ⁠ver si engordan", dijo ⁠Guardiola, conocido por ser estricto con la dieta y el acondicionamiento físico.

"En el momento ‍en que lleguen, después de tres días quiero ver cómo vuelven. ⁠Pueden comer, pero quiero ‌controlarlos. Tengo que hacer una selección para el 27 de diciembre contra el Nottingham Forest.

"Imagínate un jugador que ahora está perfecto, pero llega con tres kilos ‌más. ‌Se quedará en Manchester. No viajará a Nottingham Forest".

Guardiola, que en su día criticó al centrocampista inglés Kalvin Phillips por regresar del Mundial ​2022 sobre su peso objetivo, también dijo que era crucial que los jugadores desconectaran y se tomaran un descanso del incesante calendario.

"La semana que viene tengo vacaciones, voy a estar con la familia y con champán", ‍dijo el español a periodistas.

"He aprendido de Inglaterra, desde que llegué, que cuantos más días libres se les pueda dar, se les dan. El calendario es muy ​apretado y los jugadores tienen que olvidarse del fútbol".

"Los jugadores tienen que ir con ​las familias y olvidarse del fútbol. Es bueno. Para ellos, ver al entrenador ⁠todos los días es muy duro".

Con información de Reuters