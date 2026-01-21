El plantel debía ganar para no perder la vida.

La historia de la Copa del Mundo de la FIFA está repleta de polémicas que superan lo futbolístico, sobre todo en aquellas primeras ediciones en las que controlar la legalidad de los resultados era muy complejo y, a su vez, peligroso. De hecho, la primera edición de Uruguay 1930 tuvo como protagonistas a los anfitriones y a la Selección Argentina, que perdió a causa de una amenaza que recibió una de sus grandes figuras.

Luis Monti, quien era la gran estrella de San Lorenzo de Almagro por aquellos años, había llegado a la final como figura de la “Albiceleste”, pero recibió amenazas por parte de los locales en Montevideo antes del duelo definitorio. La advertencia de que su madre y su hermana iban a ser víctimas mortales en caso de que levante la Copa hicieron que baje su rendimiento para el cruce con la “Celeste”, que se impuso por 4-2 y se hizo con la primera estrella.

De hecho, luego de aquel trágico episodio, Monti se marchó a seguir su carrera en Italia con la camiseta de la Juventus, donde sus raíces italianas le permitieron representar a “La Nazionale” en Italia 1934. Por aquel entonces, el país europeo se encontraba abajo el régimen de Benito Mussolini, quien había ocupado el poder en 1922 y se veía en la necesidad de mostrar la superioridad italiana en el fútbol.

Como consecuencia de eso, el dictador amenazó de muerte a Monti y a todo el plantel de la Selección de Italia, que debía triunfar en su propia tierra y contaba con otros tres jugadores nacidos en Argentina. Se trataba de Raimundo Orsi, Enrique Guaita y Atilio Demaría, quienes junto a “Doble Ancho” fueron reconocidos como los Oriundi, como se denominaba a los extranjeros con raíces italianas por aquella época.

Al igual que Monti, Demaría también había representado a Argentina en Uruguay 1930, aunque no llegó a sumar minutos en la final disputada en Roma cuatro años después, lo que marca la diferencia con el mediocampista. Por su parte, Guaita había brillado en Estudiantes de La Plata, mientras que Orsi había surgido en Independiente y se convirtió en un jugador clave para la consagración de Italia.

Y es que en la final con Checoslovaquia, la visita se puso en ventaja con un gol de Antonín Puč y parecía todo perdido hasta que Orsi logró igualar el encuentro a los 81’, lo que llevó la definición al alargue. Fue la primera vez que se usó el tiempo suplementario en una final de Mundial y allí se impuso Italia con el gol de Angelo Schiavio, que le dio el 2-1 definitivo a los locales y salvó la vida de todo el plantel.

Los italianos sumaron su primera estrella en casa.

Tabla de campeones en la Copa del Mundo de la FIFA