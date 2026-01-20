Con fondos provinciales, La Rioja refuerza la atención primaria de la salud a partir de una infraestructura clave

Con el objetivo de continuar con el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria en todo el territorio de La Rioja, autoridades provinciales realizaron una visita de obra a la Sala de Primeros Auxilios que se construye en la localidad de Los Palacios, una infraestructura clave para garantizar la atención sanitaria en la zona.

La construcción se encuentra en su etapa final y se prevé su finalización durante el mes de febrero. Una vez concluida, permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y ampliar el acceso a los servicios de salud para los vecinos y vecinas de la localidad, caracterizada por su desarrollo en la vitivinicultura.

Del recorrido participaron el secretario de Infraestructura y Obras Públicas de la provincia, Raúl Andalor, y los diputados provinciales Oscar Chamía y Yamil Sarruff, quienes supervisaron el avance de los trabajos y dialogaron con los responsables de la ejecución de la obra. Desde el Gobierno provincial destacaron la relevancia de esta inversión, con fondos propios, en salud pública, en la que subrayó que forma parte de una política sostenida orientada al fortalecimiento de la infraestructura sanitaria en el interior de la provincia, con el objetivo de garantizar una atención más equitativa y de calidad.

La Rioja refuerza el llamado a completar los esquemas de vacunación en verano

En el marco de la emergencia sanitaria y ante la disminución de las coberturas de vacunación, el Ministerio de Salud de La Rioja instó a la población a revisar y completar los esquemas del Calendario Nacional de Vacunas. El objetivo es aprovechar la disponibilidad de los vacunatorios habilitados en todo el territorio durante el receso de verano.

“Eso hace muy difícil alcanzar coberturas adecuadas, que es lo que nos viene sucediendo desde hace tiempo y que permitió que enfermedades como el sarampión, la varicela, la hepatitis o la tos convulsa estén reapareciendo”, expresó el médico del Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) de San Vicente, Salomón Danon, mientras se recordó la importancia de la población que no mantiene actualizados sus esquemas de vacunación.

Siguiendo esta línea, el profesional remarcó que este es un momento clave para retomar la vacunación y subrayó la importancia de aplicar la dosis en grupos de riesgo. “Hay muchas personas que estaban al día, pero en el último tiempo se olvidaron de vacunarse. Este es el momento justo, porque estamos atravesando una emergencia en salud y necesitamos que los chicos estén correctamente vacunados", detalló y exclamó: "Las personas embarazadas deben vacunarse para protegerse a sí mismas y al bebé que va a nacer, y los adultos mayores también deben hacerlo, porque son más propensos a padecer enfermedades que pueden tener complicaciones graves”.