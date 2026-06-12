Presidente de Ecuador anuncia que bajará precio de la cerveza durante el Mundial

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa se sumó a la fiebre mundialista que vive el país a días de su debut en el Mundial y ordenó retirar de manera temporal un impuesto especial a las bebidas alcohólicas de baja graduación, incluida la cerveza.
Ecuador se enfrentará el domingo a Costa de Marfil como parte del Grupo E, que integran también Curazao y Alemania.
"A todas las bebidas de moderación, incluida la cerveza, vamos a quitarle el ICE durante el Mundial hasta el 19 de julio", dijo Noboa el jueves durante un acto en la provincia de Guayas.
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Con la medida, el precio de la cerveza, una bebida muy popular en Ecuador, bajaría en más de 20%, según Noboa.
"Cada uno de ustedes va a poder disfrutar de un Mundial de la mejor forma, con un equipo excepcional como el que tenemos, el cual va a llegar muy lejos", agregó, ataviado con la tradicional camiseta amarilla de la selección Tricolor.
Los hinchas ecuatorianos aplaudieron la medida. Los restaurantes y bares, afectados por la inseguridad que vive el país, esperan una recuperación durante el Mundial.
"Ya estamos pensando en el fútbol y es lo normal, es un país futbolero, un país que le gusta estar con amigos y familiares viendo los partidos", dijo el mandatario.
Noboa inició el jueves una visita oficial hasta el 15 de junio a Estados Unidos para mantener reuniones que ayuden al fortalecimiento de la cooperación bilateral en seguridad y la lucha contra el crimen organizado transnacional, según su oficina de prensa.
Con información de Reuters