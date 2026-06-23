Plan de evacuación a través de Ormuz para barcos varados en el Golfo ya está en marcha, según agencia de ONU

La agencia marítima de Naciones Unidas informó el martes que ya está en marcha un plan de evacuación para que cientos de buques con unos 11.000 marineros a bordo, que se encuentran varados en el Golfo, puedan atravesar el estrecho de Ormuz tras el acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Irán y Estados Unidos.
"Ya hemos empezado a ponernos en contacto con los buques para iniciar la evacuación", declaró un portavoz de la Organización Marítima Internacional (OMI) de Naciones Unidas, sin precisar un plazo concreto.
La OMI señaló que había obtenido "las garantías de seguridad necesarias y había verificado minuciosamente las condiciones para una navegación segura con el fin de respaldar estas operaciones".
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"Esta operación a gran escala se llevará a cabo en estrecha colaboración con Irán, Omán, el resto de Estados ribereños de la región, Estados Unidos y el sector marítimo", dijo el secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, en un comunicado.
(Reporte de Jonathan Saul, edición de Gareth Jones. Editado en español por Natalia Ramos)