Peso mexicano cae por tono restrictivo Fed, bolsa extiende racha positiva

FOTO DE ARCHIVO. Tipos de cambio del peso mexicano frente al dólar estadounidense en la Ciudad de México

El peso mexicano se depreció el miércoles, presionado por el tono restrictivo de la Reserva Federal, ‌que llevó al mercado a ‌reevaluar el atractivo de las operaciones de "carry trade" a favor de la moneda.

El banco central estadounidense mantuvo sin cambios las tasas de interés, pero sus nuevas previsiones mostraron que algunos de sus funcionarios anticipan mayores costos de financiación este año, en un entorno de inflación aún por encima ​de la meta.

* La ⁠divisa local cotizaba en 17.3388 por dólar en la ‌recta final de los negocios, con una ⁠pérdida de un 0.91% frente al ⁠precio de referencia de LSEG del martes.

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* El comunicado eliminó una referencia usada previamente para señalar la probabilidad de nuevos recortes ⁠en 2026, una mala señal para el peso ​mexicano, que desde hace años se ha ‌beneficiado del apetito por estrategias que ‌buscan aprovechar el amplio diferencial de tasas frente a ⁠Estados Unidos.

* Tras la decisión, los futuros de tasas de interés de corto plazo comenzaron a descontar una mayor probabilidad de que la Fed suba las tasas en ​septiembre, en ‌lugar de mantenerlas en sus niveles actuales.

* A nivel local, el subgobernador del Banco de México Gabriel Cuadra dijo que la tasa clave tendría que mantenerse sin cambios, aunque eventualmente podrían darse condiciones para ⁠un ajuste, sin que esté "predeterminado".

* La sesión estuvo marcada además por declaraciones del presidente Donald Trump, quien dijo que a Estados Unidos le iría mejor sin el tratado comercial vigente con México y Canadá, el TMEC, y que preferiría no tener uno nuevo, aunque añadió que estaba abierto a negociarlo.

* La bolsa también ‌cayó, revirtiendo sus ganancias iniciales, tras el ajuste de expectativas sobre la trayectoria de la política monetaria de la Fed.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC perdió 0.26%, a 68,304.73 puntos, interrumpiendo una racha de cuatro jornadas de ganancias.

* Los títulos ‌de la minera Industrias Peñoles encabezaron las pérdidas, con una baja de un 3.86%, a 824.91 pesos, seguidos por los de la ‌cementera Cemex, que ⁠cedieron un 2.28%, a 21.84 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del ​bono gubernamental a 10 años bajó tres puntos base, a un 8.90%, mientras que la tasa a 20 años descendió uno, a un 9.38%.

Con información de Reuters