Masacre en Juliaca: hallaron restos de proyectiles en 9 cuerpos de los protestantes

Ante la creciente crisis, se intensificó el pedido de salida de la presidenta Dina Boluarte, que responde con represión a las movilizaciones.

El Instituto de Medicina Legal (IML) del Perú realizó la necropsia sobre los 17 cuerpos de las personas fallecidas durante las protestas del lunes pasado en la región de Juliaca, Puno, zona andina del país, que se sumó al pedido de renuncia de la presidenta y al llamado anticipado de elecciones. Según informó el diario La República, el organismo encontró proyectiles de armas de fuego en, al menos, nueve de ellos y confirmó que las otras ocho personas también murieron por los disparos con armas de fuego.

Las movilizaciones comenzaron el pasado 7 de diciembre y tuvieron un parate durante las fiestas de fin de año. El conflicto, se extendió a cada vez más regiones desde entonces, ante el malestar y el repudio que despertó la destitución del expresidente Pedro Castillo, por parte del Congreso nacional unicameral.

En medio de la crisis que no cesa, este lunes, Perú vivió la segunda masacre en menos de un mes cuando 17 personas fueron asesinadas. Por las pericias realizadas, se sabe que los proyectiles de las armas de fuego impactaron en el cuerpo de todas esas personas. Se encontraron balas de fusil AKM, perdigones y un proyectil de pistola, en los cuerpos de: Elmer Leonardo Huanca, de 16 años; Jamileth Aroquipa Hancco, de 17 años; Paul Mamani Apaza, de 18 años; Ghiovanny Illanes Ramos, de 18 años; Reynaldo Ilaquita Cruz, de 18 años; Edgar Huarancca Choquehuanca, de 22 años; Gabriel López Amanqui, de 35 año; Marco Samillán Sanga, de 30 años; y Eberth Mamani Arqui, de 40 años.

Como paso siguiente, el fiscal asignado al caso, Guido Pilco Delgado, requirió un peritaje balístico para determinar la procedencia de los proyectiles con el propósito de identificar a los autores de los disparos. Fuentes del periódico local La República indicaron que los proyectiles de 7.62 mm. corresponderían a los fusiles AKM, que son de uso oficial de la Policía Nacional del Perú. Videos y fotografías confirman que los efectivos usaron sus fusiles de largo alcance para reprimir a los manifestantes, pero no todas las víctimas fueron parte de la movilización antigubernamental.

Los impactos pudieron encontrarse a la altura del estómago, de la cabeza, en el torax y en el pecho. Las fuentes consultadas indicaron que, respecto a las víctimas en cuyos cuerpos no se encontraron restos de proyectiles, se debería a que recibieron los disparos a corta distancia, por lo que las balas los atravesaron. “Los proyectiles parecen haber sido disparadas por fusiles AKM, que es armamento usado por la Policía nacional”, señaló el exgerente de Peritajes del Ministerio Público y doctor en Criminalística, Dany Humpire Molina. Las armas empleadas parecen ser AKM y pistolas, no se ve armamento FAL, que corresponde a las Fuerzas Armadas. Humpire Molina también observó que uno de los proyectiles está “revestido”, lo que significa que es nuevo o recién comprado. “Los proyectiles revestidos son complejos, no los tiene cualquier civil. Esas son armas policiales”, precisó.

Una víctima más, la número 19, se confirmó en la jornada de ayer: un chico de 15 años que no estaba manifestándose en ese momento, a quien le dispararon en la cabeza.

Mientras tanto, en el décimo día de protestas, se registraron 83 bloqueos en ocho regiones y hay 329 personas detenidas acusadas de "alterar la tranquilidad pública". Las protestas se sienten con mayor fuerza en el sur del país, históricamente marginado y donde el mandatario destituido Pedro Castillo tenía gran parte de su apoyo político, y ayer se hicieron sentir en el centro de Lima, donde se registraron algunos incidentes con la policía.

En este contexto, el Ministerio Público Fiscal indicó que en total abrió ocho investigaciones por las muertes vinculadas a las manifestaciones para determinar las responsabilidades.

Gobernadores y colegios de profesionales exigen la renuncia de Boluarte

“¿Cuántos muertos más va a costar la permanencia de Dina Boluarte en la presidencia? Eso debemos preguntarnos todos los peruanos, de izquierda o derecha. Ningún cargo puede estar encima de la vida humana”. Las palabras son del gobernador regional de Puno, Richard Hancco, quien agregó que las 47 muertes reportadas hasta el momento abrieron una herida profunda en el interior del país y “la situación es irreconciliable”, por lo que la única salida es la renuncia de Boluarte.

De igual manera se pronunciaron el gobernador de Apurímac; el presidente del Consejo Regional del Cusco, Percy Godoy; doce colegios de abogados del Perú; y el Colegio de Profesores del Perú. El presidente del Consejo Regional del Cusco, Italo Tarco, consideró como puntos importantes la “renuncia de Dina Boluarte, una nueva Mesa Directiva, cierre del Congreso y adelanto de elecciones en 2023″. También informó que los 22 consejeros regionales del Cusco cuestionan el trabajo de los congresistas cusqueños y les exigieron rendir cuentas sobre sus acciones en el Pleno.

En el mismo sentido se pronunciaron 12 decanos de los colegios de abogados de Huánuco, Arequipa, Moquegua, Ayacucho, Ica, Huancavelica, Ventanilla, Junín, Tacna, Pasco, Madre de Dios y Puno, quienes, tras pedir el cese inmediato del uso de las armas de fuego contra la ciudadanía, proponen como salida a la crisis la renuncia de Boluarte “por la incapacidad de hallar consenso”.