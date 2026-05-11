El candidato presidencial de izquierda de Perú, Roberto Sánchez, habla con periodistas en Lima

El candidato de Juntos por el Perú a la Presidencia, Roberto Sánchez, será finalmente quien dispute el balotaje por la preseidencia de Perú contra Keiko Fujimori, la hija del dictador peruano. A más de un mes de los comicios, este lunes la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) terminó el conteo definitivo que dio ganador a Sánchez por poco más de 14.400 boletas. El candidato izquierdista que consiguió poco más de 2 millones de votos, se enfrentará con Fujimori que va por su quinto intento.

Quién es Roberto Sánchez, el seguidor de Pedro Castillo que entró al balotaje

Sánchez fue diputado electo en 2021 y también ministro de Comercio y Exteriores del ex presidente Pedro Castillo y uno de sus principales defensores tras su destitución. En este escenario, la figura de Sánchez despierta atención no solo por su avance electoral, sino también por su identidad política y su estrecha relación con el ex presidente Castillo. Su eventual ingreso al balotaje podría significar el regreso del llamado "castillismo" al centro de la escena política peruana.

El candidato de 57 años se define como el "candidato presidencial castillista" y no oculta su alineamiento con el ex mandatario. Su propuesta política gira en torno a reivindicar la figura de Castillo, quien gobernó entre 2021 y 2022 y fue posteriormente destituido y condenado por rebelión tras el presunto intento fallido de disolver el Congreso.

Sánchez sostiene que el ex jefe de Estado fue víctima de un "complot golpista" y promete que impulsará su liberación si llega al poder. Esta postura se convirtió en uno de los ejes centrales de su campaña, junto con la idea de "recuperar el Gobierno para el pueblo" y avanzar hacia una nueva Constitución.

El dirigente también busca conectar simbólicamente con Castillo, incluso replicando su estética, como el uso del tradicional sombrero campesino, y su discurso orientado a las bases populares, especialmente en el interior del país.

Trayectoria y formación de Roberto Sánchez

Antes de su incursión en la política nacional, Sánchez desarrolló una carrera en el ámbito académico y profesional. Estudió Psicología Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se formó además como psicoterapeuta, actividad que ejerció durante la década de 1990 tanto en modalidad individual como grupal.

Posteriormente, acumuló experiencia en la gestión pública, con roles en el Ministerio de Salud y otras áreas del Estado peruano, además de desempeñarse como consultor privado. Su salto a la política de alto nivel llegó con el gobierno de Castillo, en el que fue ministro de Comercio Exterior y Turismo durante los dos años de su gestión.

En paralelo, fue electo diputado en 2021 para el período legislativo que se extiende hasta 2026, consolidando así su presencia en el escenario político nacional.

Con información de EuropaPress.